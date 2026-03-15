باكستان تعلن قصف مواقع عسكرية في أفغانستان

تبادلت باكستان وأفغانستان، اليوم الأحد، القصف ما أدى إلى سقوط قتلى في الجانبين.

وأعلنت باكستان أنها استهدفت مواقع عسكرية ومخابئ في قندهار بجنوب أفغانستان.

وقالت مصادر أمنية في العاصمة إسلام آباد، طالبة عدم كشف هويتها، إن القوات الباكستانية "دمرت بنى تحتية ومواقع تخزين معدات في قندهار كانت تستخدم ضد المدنيين الباكستانيين الأبرياء".

وأبلغ سكان في قندهار أنهم شاهدوا طائرات عسكرية تحلّق فوق المدينة وسمعوا دوي انفجارات.

وقال أحد السكان "حلقت طائرات عسكرية فوق جبل تقع عليه قاعدة عسكرية، ثم وقع انفجار"، مضيفا أنه رأى ألسنة اللهب تتصاعد من الموقع.

وأفاد الجيش الباكستاني بمقتل أربعة أشقاء، جراء قصف مدفعي استهدف الجانب الباكستاني من الحدود. وأُصيب شخص آخر بجروح خطيرة.

في الجانب الأفغاني، قُتل شخص جراء قصف باكستاني في مقاطعة نورستان الشرقية، بحسب ما أفاد مصدر أفغاني في منشور عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي.