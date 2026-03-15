الإثنين 16 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

باكستان تعلن قصف مواقع عسكرية في أفغانستان

آثار قصف على مبنى في قندهار
15 مارس 2026 23:23

تبادلت باكستان وأفغانستان، اليوم الأحد، القصف ما أدى إلى سقوط قتلى في الجانبين.

أخبار ذات صلة
العراق: 5 إصابات في قصف استهدف مطار بغداد
باكستان تتهم أفغانستان بـ «تجاوز الخط الأحمر»

وأعلنت باكستان أنها استهدفت مواقع عسكرية ومخابئ في قندهار بجنوب أفغانستان.
وقالت مصادر أمنية في العاصمة إسلام آباد، طالبة عدم كشف هويتها، إن القوات الباكستانية "دمرت بنى تحتية ومواقع تخزين معدات في قندهار كانت تستخدم ضد المدنيين الباكستانيين الأبرياء".
وأبلغ سكان في قندهار أنهم شاهدوا طائرات عسكرية تحلّق فوق المدينة وسمعوا دوي انفجارات.
وقال أحد السكان "حلقت طائرات عسكرية فوق جبل تقع عليه قاعدة عسكرية، ثم وقع انفجار"، مضيفا أنه رأى ألسنة اللهب تتصاعد من الموقع.
وأفاد الجيش الباكستاني بمقتل أربعة أشقاء، جراء قصف مدفعي استهدف الجانب الباكستاني من الحدود. وأُصيب شخص آخر بجروح خطيرة.
في الجانب الأفغاني، قُتل شخص جراء قصف باكستاني في مقاطعة نورستان الشرقية، بحسب ما أفاد مصدر أفغاني في منشور عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي.

المصدر: وكالات
باكستان
أفغانستان
قصف
آخر الأخبار
مطار بغداد الدولي
الأخبار العالمية
العراق: 5 إصابات في قصف استهدف مطار بغداد
اليوم 23:52
مدرب ليفربول: التعادل مع توتنهام يعني خسارة نقاط بالنسبة لنا
الرياضة
مدرب ليفربول: التعادل مع توتنهام يعني خسارة نقاط بالنسبة لنا
اليوم 23:48
ديوكوفيتش ينسحب من بطولة ميامي المفتوحة بسبب إصابة
الرياضة
ديوكوفيتش ينسحب من بطولة ميامي المفتوحة بسبب إصابة
اليوم 23:45
آثار قصف على مبنى في قندهار
الأخبار العالمية
باكستان تعلن قصف مواقع عسكرية في أفغانستان
اليوم 23:23
شعار وزارة الخارجية
علوم الدار
الإمارات تتضامن مع كينيا وتعزي في ضحايا الأمطار الغزيرة والفيضانات
اليوم 23:16
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©