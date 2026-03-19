حظر «إخوان السودان» يضع التنظيم أمام سيناريو «الشلل التام»

أكرم ألفي (القاهرة)



شدّد خبراء ومحللون على أن قرار الولايات المتحدة الأميركية بتصنيف «إخوان السودان» منظمة إرهابية، يعكس التزاما متزايداً من جانب واشنطن بمواجهة التنظيم وشبكاته المتورطة في تأجيج الصراع، مؤكدين أن القرار الأميركي يضع الجماعة أمام سيناريو «الشلل التام».

وأوضح هؤلاء، في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن تصنيف «إخوان السودان» منظمة إرهابية من قِبل الولايات المتحدة، يفتح الباب أمام تشديد الضغوط السياسية والمالية على التنظيم خلال المرحلة المقبلة، مما يسهم في تضييق الخناق على شبكات التمويل والدعم، ويحد من قدرته على إعادة ترتيب صفوفه أو توسيع حضوره السياسي.

وقال محمد نبيل البنداري، الباحث في مركز إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية، إن القرار الأميركي جاء في أعقاب ظهور تقارير استخباراتية كشفت عن وجود علاقات وثيقة بين تنظيم الإخوان في السودان والحرس الثوري الإيراني، مما عزّز المخاوف الأميركية من تداخل شبكات التنظيم مع قوى إقليمية مصنّفة على قوائم الإرهاب.

وأضاف البنداري، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن هذا التوجُّه يندرج ضمن نهج أوسع تتبناه الولايات المتحدة على المستوى الدولي، يستهدف تقليص نفوذ تنظيم الإخوان، والحدِّ من شبكاته التنظيمية والسياسية في عدد من الساحات الإقليمية.

وأشار إلى أن هذا المسار يأتي في سياق تصاعد الضغوط الدولية على التنظيم، خاصة بعد تصنيف فروعه في الأردن ولبنان ومصر منظمات إرهابية خلال يناير الماضي، وهو ما يعكس توجهاً متنامياً نحو تضييق المساحات السياسية والتنظيمية المرتبطة بالتنظيم في الإقليم.

وأفاد البنداري بأن التصنيف الأميركي يكتسب دلالة خاصة في ظل الحرب الدائرة في السودان، مما يسهم في إعادة تشكيل موازين القوى الداخلية، ويمهِّد لمرحلة سياسية وأمنية جديدة، تسعى إلى تقليص حضور التنظيم ونشاطه داخل البنية السياسية والعسكرية في البلاد.

من جانبها، أكدت نورهان شرارة، الباحثة في الشأن الأفريقي، أن القرار الأميركي يضع تنظيم الإخوان في السودان أمام «سيناريو الشلل التام»، موضحة أن الخطوة تستهدف تقويض البنية التنظيمية للجماعة، عبر تجفيف مصادر تمويلها وتعطيل حركتها العابرة للحدود.

وذكرت شرارة لـ«الاتحاد» أن التصنيف الإرهابي يجعل أي تعاملات مالية أو سياسية مع التنظيم بمثابة مغامرة قانونية محفوفة بالمخاطر بالنسبة لأي جهة دولية، مما يؤدي إلى تضييق الخناق على شبكاته التنظيمية والحدِّ من قدرته على الحركة خارج السودان.

وأشارت إلى أن القرار الأميركي يُسهم كذلك في إعادة تشكيل التوازنات السياسية داخل السودان بشكل جذري، إذ يفرض «فيتو» دولياً وإقليمياً صارماً يدفع القوى الخارجية إلى تبني سياسة عدم التسامح مع أي أطراف محلية تتحالف مع التنظيم، مما يحولها إلى عبء سياسي.

وقالت الباحثة في الشأن الأفريقي: «إن السماح لتنظيم الإخوان بالانتشار يجعل عملية التخلص منه أكثر صعوبة وكلفة، لا سيما أن التنظيم الدولي يمتلك قدرة كبيرة على تغيير أساليبه والبقاء عبر إعادة تشكيل أدواته ووسائله».

وأضافت أن التصنيف الأميركي يستهدف أيضاً البنية الهيكلية للتنظيم عبر ضرب العمود الفقري لشبكاته، من خلال تفكيك الروابط بين فروعه المختلفة، وتقييد حركة الأفراد والتمويل، وهو ما يعني عملياً تقويض الوجود المادي للتنظيم، وإضعاف قدرته على العمل المؤسسي.