زيلينسكي يعلن جولة جديدة من المفاوضات

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن وفدا من بلاده توجه إلى الولايات المتحدة لعقد جولة جديدة من المباحثات مع الأميركيين في محاولة لإنهاء الأزمة الحالية.

وقال زيلينسكي، في خطابه اليومي مساء الجمعة، إن "الطاقم الأوكراني، لا سيّما الفريق المعني بالشؤون السياسية، هو في طريقه. ونتوقّع لقاء في الولايات المتحدة السبت"، مشيرا إلى "مؤشّرات مصدرها الجانب الأميركي" لإحياء المفاوضات بين كييف وموسكو بوساطة الولايات المتحدة.

والأسبوع الماضي، التقى المبعوث الروسي كيريل دميترييف في ميامي المفاوضين الأميركيين، وعلى رأسهم مبعوث الرئيس الأميركي الخاص ستيف ويتكوف.

ووصف اللقاء، الذي كان الأوّل بين الروس والأميركيين منذ 28 فبراير بـ"المثمر".