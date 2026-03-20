لبنان: إسرائيل تطلب من سكان جنوب "الزهراني" التوجه شمالا

وجه الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إنذارا للسكان الموجودين جنوب نهر الزهراني في لبنان طالبا منهم التوجه إلى منطقة شمال النهر.

وشنت إسرائيل، سلسلة غارات استهدفت عدة بلدات في جنوب لبنان. وأغار الطيران الحربي الإسرائيلي بعد ظهر اليوم على بلدتي الطيبة والقنطرة اللتين تعرضتا كذلك لقصف مدفعي مع دير سريان.

كما شنت إسرائيل غارة جديدة على كفرتبنيت الجنوبية، بحسب ما أعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم الجمعة، غارة استهدفت حي القلع بين بلدتي عبا والقصيبة في جنوب لبنان. وكان قد شن، فجر اليوم، سلسلة غارات استهدفت بلدات حبوش، ودير سريان، وكفرصير، وبافليه، وحانين، والسلطانية، ودبعال، وبنت جبيل، وعيناتا، وتبنين في جنوب لبنان.