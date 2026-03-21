الأحد 22 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
عدد اليوم
محاولات إيرانية إخوانية لإنشاء أذرع سودانية عابرة للحدود

22 مارس 2026 02:25

خالد عبد الرحمن (القاهرة)

حذر خبراء ومحللون من خطورة محاولات إيران و«إخوان السودان» لصناعة نسخة سودانية من «حزب الله»، واعتبروها «مقامرة خطيرة» تهدد الأمن الإقليمي، مؤكدين أن أي مسعى لإنشاء قوة مسلحة مرتبطة بأجندات إقليمية داخل السودان لا يقتصر تأثيره على استقراره الداخلي فحسب، بل تمتد تداعياته إلى التوازنات الأمنية في محيطه الإقليمي. 

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية، رامي زهدي، إن المحاولات الرامية إلى صناعة نموذج سوداني لـ«حزب الله» تُعد أحد أخطر أبعاد الأزمة السودانية الحالية، إذ ترتبط هذه المحاولات بتوظيف الصراع الداخلي لإعادة تشكيل موازين القوى عبر إنشاء أذرع عسكرية ذات طابع أيديولوجي عابر للحدود. 
وأضاف زهدي، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن الحديث عن صلات بين جماعة الإخوان في السودان وإيران، يطرح عدة دلالات تتجاوز مجرد دعم عسكري محدود، فالمسألة لا تتعلق فقط بتقديم دعم لوجستي أو تدريبي، بل باحتمال وجود محاولة لإعادة بناء نفوذ سياسي وعسكري عبر نموذج قريب من تجربة «حزب الله» في لبنان. 
وأشار إلى أن هذا السيناريو يعكس تحولاً في طبيعة الصراع داخل السودان، من صراع بين مؤسسات عسكرية وقوى سياسية متنافسة إلى احتمال تحوله تدريجياً إلى ساحة تتداخل فيها الفصائل الأيديولوجية المسلحة، ما يؤدي إلى تعقيد المشهد الأمني والسياسي بدرجة أكبر بكثير مما هو قائم حالياً. 
وذكر الخبير في الشؤون الأفريقية أن السودان يحتل موقعاً جيوسياسياً بالغ الحساسية، فهو يطل على البحر الأحمر، ويقع عند تقاطع دوائر استراتيجية تشمل القرن الأفريقي وشمال أفريقيا ومنطقة الساحل، وبالتالي، فإن أي محاولة لإنشاء قوة مسلحة مرتبطة بأجندات إقليمية داخل السودان قد تمتد تداعياتها إلى التوازنات الأمنية في هذه الدوائر الجغرافية.
وأوضح زهدي أنه كلما طال أمد الصراع وتآكلت مؤسسات الدولة زادت احتمالات ظهور قوى مسلحة موازية تسعى إلى ملء الفراغ، وهو ما قد يؤدي في النهاية إلى إعادة تشكيل المشهد السياسي والعسكري على أسس غير تقليدية، مشيراً إلى أن أحد أخطر السيناريوهات المحتملة للأزمة السودانية يتمثل في انتقال الصراع من حرب بين قوى عسكرية متنافسة إلى بيئة تتكاثر فيها الميليشيات العقائدية المرتبطة بشبكات إقليمية. 
بدوره، أوضح رئيس التحالف الأفريقي للمواطنة، والمحلل السياسي السوداني، محمد العبوش، أن تنظيم الإخوان في السودان يعمل على إطالة أمد الحرب، من خلال منظومة معقدة تتداخل فيها الهياكل العسكرية والأمنية والسياسية، لا سيما بعدما نجح في التغلغل داخل أجهزة الجيش والأمن. 
وذكر العبوش، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن هذا التغلغل منحهم قدرة على توجيه القرارات العملياتية والسياسية داخل القيادة العسكرية، وقد عمدوا إلى حشد ميليشيات عقائدية تقاتل تحت راية الجيش، تم دمجها ضمن تشكيلات خاصة أو كتائب موازية تعمل بتنسيق مع القيادة العسكرية.

عشرات القتلى بغارة جوية على مستشفى

شن الطيران الحربي للجيش السوداني غارة جوية على مستشفى الضعين التعليمي بصاروخين، وخلفت عشرات القتلى والجرحى، بحسب ما أورده موقع «دارفور 24» الإخباري. وأفاد الموقع بأنه لم يتسن حصر عدد القتلى والجرحى بصورة دقيقة. وقال سكان محليون لـ «دارفور 24»، إنهم سمعوا صوت طائرة تحلق في سماء المدينة مساء أول أمس الجمعة قبل أن تطلق صاروخاً من الشرق نحو الغرب تلاه وميض وصوت انفجار ضخم هز أرجاء المدينة. وأضاف شهود العيان عندما هرع السكان لإنقاذ الضحايا استهدفت الطائرة للمرة الثانية المستشفى مما اضطرهم إلى الفرار بعيداً عن المستشفى.

