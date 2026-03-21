«الصحة العالمية» تشيد بصمود الإمارات في مواجهة اعتداءات إيران

جمال المشرخ مصافحاً مدير عام منظمة الصحة العالمية (من المصدر)
22 مارس 2026 02:25

جنيف (الاتحاد)

أكد الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية، إدانة المنظمة للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على الإمارات ودول المنطقة، مشيداً بصمود الإمارات في مواجهة الاعتداءات المتكررة.

أخبار ذات صلة
الإمارات تعرب عن استعدادها للمساهمة في جهود ضمان العبور الآمن عبر مضيق هرمز
تواصل الإدانات العربية للمخطط الإرهابي ضد الإمارات

جاء ذلك على هامش لقاء جمع مدير عام منظمة الصحة العالمية والسفير جمال المشرخ، المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، بحثا خلاله التداعيات الصحية للأزمة.
وأكد الجانبان على الدور الحيوي الذي يضطلع به مركز منظمة الصحة العالمية للخدمات اللوجستية لحالات الطوارئ الصحية العالمية، ومقره دبي، في إيصال الإمدادات الطبية إلى مختلف أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، وأعرب تيدروس عن امتنانه لدعم الإمارات المتواصل في الحفاظ على هذه البوابة الإنسانية الأساسية. 
وقال مدير منظمة الصحة العالمية، في تغريدة عبر حسابه بمنصة «إكس»، إن «الاعتداءات في دولة الإمارات ودول عربية أخرى تعد تذكيراً صارخاً بكيفية تقويض تصاعد الصراع في الشرق الأوسط لأسس الصحة والسلامة». 
وأضاف: «في دولة الإمارات، أفادت تقارير بأن ضربات صاروخية أسفرت عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 158 آخرين. وفي سلطنة عُمان، لقي شخصان على الأقل حتفهما جراء ضربة صاروخية، بينما أُصيب مسعفان في الكويت بشظايا طالت مركز الإسعاف الذي يعملان فيه، كما تعرضت منشآت الطاقة لهجمات في أنحاء المنطقة، بما في ذلك قطر والسعودية». 
وأعرب عن مخاوفه من أن «استهداف مثل هذه المواقع قد يؤدي إلى مشكلات تنفسية مرتبطة باستنشاق الدخان السام الناتج عن الحرائق، كما أن الأضرار التي تلحق بمحطات تحلية المياه تهدد إمدادات المياه، في حين تتعرض الصحة النفسية للسكان لضغوط متزايدة مع استمرار العيش تحت خطر القصف». 
وختم غيبريسوس تصريحه بقوله: «السلام هو أفضل دواء».

آخر الأخبار
الأهلي المصري يضع سيناريو التخلص من ثوروب ويجهز البديل
الرياضة
الأهلي المصري يضع سيناريو التخلص من ثوروب ويجهز البديل
22 مارس 2026
سفينة شحن قرب مضيق هرمز (رويترز)
الأخبار العالمية
الإمارات تعرب عن استعدادها للمساهمة في جهود ضمان العبور الآمن عبر مضيق هرمز
22 مارس 2026
تواصل الإدانات العربية للمخطط الإرهابي ضد الإمارات
الأخبار العالمية
تواصل الإدانات العربية للمخطط الإرهابي ضد الإمارات
22 مارس 2026
فريق إنقاذ تابع للهلال الأحمر في مبنى متضرر جراء غارة جوية في طهران (رويترز)
الأخبار العالمية
ترامب: نقترب كثيراً من تحقيق أهداف الحرب في إيران
22 مارس 2026
نازح يجلس في مبنى متضرر يطل على آثار الدمار جنوب مدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: نتعاون بشكل نشط مع «مجلس السلام» في غزة
22 مارس 2026
