الكويت تحتج لدى "إيكاو" على انتهاكات إيران لأجوائها ومطارها الدولي

قدمت الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الكويت، رسالة احتجاج رسمية إلى منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، وذلك على خلفية الانتهاكات الجسيمة والاعتداءات الإيرانية التي طاولت سيادة الدولة على أجوائها ومرافق مطار الكويت الدولي.

وأكدت الهيئة، في الرسالة التي بثتها "وكالة الأنباء الكويتية"، اليوم الأحد، أن "هذه الاعتداءات تعد انتهاكا صارخا للمواثيق والاتفاقيات الدولية المنظمة للطيران المدني حيث عرّضت سلامة الركاب وشركات الطيران والعاملين في مطار الكويت الدولي إضافة إلى منشآت مطار الكويت الدولي لمخاطر جسيمة".

وأوضحت أن هذه الأحداث أدت إلى اضطراب حركة الملاحة الجوية ما استدعى وقف رحلات الطيران كافة، وتسبب في خسائر مادية كبيرة لقطاع الطيران المدني وإصابات بشرية، إضافة إلى تعريض أمن وسلامة الركاب والمنشآت للخطر.

وشددت الهيئة في رسالتها على أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل منظمة الطيران المدني الدولي لضمان حماية المجال الجوي والمنشآت المدنية ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات بما يكفل سلامة وأمن الطيران المدني وسيادة دولة الكويت على أجوائها والمباني والمنشآت التابعة لمطار الكويت الدولي وفقا للمعايير الدولية.