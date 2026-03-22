الأحد 22 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الكويت تحتج لدى "إيكاو" على انتهاكات إيران لأجوائها ومطارها الدولي

22 مارس 2026 19:42

قدمت الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الكويت، رسالة احتجاج رسمية إلى منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، وذلك على خلفية الانتهاكات الجسيمة والاعتداءات الإيرانية التي طاولت سيادة الدولة على أجوائها ومرافق مطار الكويت الدولي.

وأكدت الهيئة، في الرسالة التي بثتها "وكالة الأنباء الكويتية"، اليوم الأحد، أن "هذه الاعتداءات تعد انتهاكا صارخا للمواثيق والاتفاقيات الدولية المنظمة للطيران المدني حيث عرّضت سلامة الركاب وشركات الطيران والعاملين في مطار الكويت الدولي إضافة إلى منشآت مطار الكويت الدولي لمخاطر جسيمة".

أخبار ذات صلة
الكويت: 7 مسيّرات معادية دخلت المجال الجوي في 24 ساعة
أنور قرقاش: عدوان إيران الغاشم على دول الخليج يحمل تداعياتٍ جيوسياسية عميقة

وأوضحت أن هذه الأحداث أدت إلى اضطراب حركة الملاحة الجوية ما استدعى وقف رحلات الطيران كافة، وتسبب في خسائر مادية كبيرة لقطاع الطيران المدني وإصابات بشرية، إضافة إلى تعريض أمن وسلامة الركاب والمنشآت للخطر.

وشددت الهيئة في رسالتها على أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل منظمة الطيران المدني الدولي لضمان حماية المجال الجوي والمنشآت المدنية ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات بما يكفل سلامة وأمن الطيران المدني وسيادة دولة الكويت على أجوائها والمباني والمنشآت التابعة لمطار الكويت الدولي وفقا للمعايير الدولية.

المصدر: وام
الكويت
إيكاو
احتجاج
آخر الأخبار
انهيار توتنهام عرض مستمر!
الرياضة
انهيار توتنهام عرض مستمر!
اليوم 21:11
أراوخو وجارسيا يقودان برشلونة لعبور رايو فايكانو
الرياضة
أراوخو وجارسيا يقودان برشلونة لعبور رايو فايكانو
اليوم 21:08
عبدالله بن طوق خلال الجولة التفقدية
علوم الدار
عبدالله بن طوق: الإمارات تتمتع بمنظومة أمن غذائي قوية وترتبط بشبكة واسعة مع أسواق العالم
اليوم 21:04
"الفارس الشهم 3" تحتفل بعيد الفطر مع مرضى مستشفى الإمارات العائم في العريش
علوم الدار
"الفارس الشهم 3" تحتفل بعيد الفطر مع مرضى مستشفى الإمارات العائم في العريش
اليوم 20:59
الأهلي المصري يكشف عن بيان تصحيح المسار بعد فضيحة الترجي
الرياضة
الأهلي المصري يكشف عن بيان تصحيح المسار بعد فضيحة الترجي
اليوم 20:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©