أوكرانيا: استهدفنا ميناء نفط في روسيا

أفادت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، اليوم الاثنين، بشن هجوم على ميناء نفطي في بريمورسك تابع لشركة "ترانسنفت" الروسية.

كما قالت القوات الأوكرانية إنها استهدفت مصفاة نفط روسية في أوفا، بجبال الأورال، ما أدى إلى اندلاع حريق.

من جانبها، أفادت السلطات الروسية باندلاع حريق في ميناء بريمورسك الروسي إثر هجوم بطائرات مسيرة على منطقة لينينغراد، القريبة من الحدود مع فنلندا.

وقال ألكسندر دروزدينكو حاكم لينينغراد، على تطبيق "تلغرام"، إنه تم تدمير سرب ضم "أكثر من 70 طائرة مسيرة" خلال الليل في أجواء منطقة لينينغراد الواقعة في شمال غرب روسيا.

وأفاد بأن "خزان وقود تضرر في ميناء بريمورسك، ما أدى إلى اندلاع حريق"، استدعى إجلاء العاملين.

يقع هذا الميناء على بحر البلطيق بين الحدود الفنلندية ومدينة سان بطرسبرغ.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، أنها اعترضت ما لا يقل عن 249 طائرة مسيرة فوق أراضي روسيا.