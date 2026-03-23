الثلاثاء 24 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

أوكرانيا: استهدفنا ميناء نفط في روسيا

23 مارس 2026 23:00

أفادت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، اليوم الاثنين، بشن هجوم على ميناء نفطي في بريمورسك تابع لشركة "ترانسنفت" الروسية.
كما قالت القوات الأوكرانية إنها استهدفت مصفاة نفط روسية في أوفا، بجبال الأورال، ما أدى إلى اندلاع حريق.

أخبار ذات صلة
روسيا تجدد دعمها لدول مجلس التعاون في الدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها
زيلينسكي: روسيا تحاول تكثيف الهجمات على الجبهة

من جانبها، أفادت السلطات الروسية باندلاع حريق في ميناء بريمورسك الروسي إثر هجوم بطائرات مسيرة على منطقة لينينغراد، القريبة من الحدود مع فنلندا.
وقال ألكسندر دروزدينكو حاكم لينينغراد، على تطبيق "تلغرام"، إنه تم تدمير سرب ضم "أكثر من 70 طائرة مسيرة" خلال الليل في أجواء منطقة لينينغراد الواقعة في شمال غرب روسيا.
وأفاد بأن "خزان وقود تضرر في ميناء بريمورسك، ما أدى إلى اندلاع حريق"، استدعى إجلاء العاملين.
يقع هذا الميناء على بحر البلطيق بين الحدود الفنلندية ومدينة سان بطرسبرغ.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، أنها اعترضت ما لا يقل عن 249 طائرة مسيرة فوق أراضي روسيا.

المصدر: آ ف ب
آخر الأخبار
جريزمان يغادر أتلتيكو إلى أورلاندو سيتي في نهاية الموسم
الرياضة
جريزمان يغادر أتلتيكو إلى أورلاندو سيتي في نهاية الموسم
اليوم 19:32
هيئة المعرفة بدبي: استمرار التعلّم عن بُعد في المؤسسات التعليمية الخاصة في دبي حتى 3 أبريل
علوم الدار
هيئة المعرفة بدبي: استمرار التعلّم عن بُعد في المؤسسات التعليمية الخاصة في دبي حتى 3 أبريل
اليوم 19:31
محللون: التقلبات الحادة تسيطر على أسعار الذهب على المدي القريب
محللون: التقلبات الحادة تسيطر على أسعار الذهب على المدي القريب
اليوم 19:27
«الطاقة» تبدأ تنفيذ المرحلة الأولى لخفض استهلاك الطاقة والمياه
اقتصاد
«الطاقة» تبدأ تنفيذ المرحلة الأولى لخفض استهلاك الطاقة والمياه
اليوم 19:25
«غُرف دبي» تناقش الفرص التجارية والاستثمارية مع «تجارة براغ»
اقتصاد
«غُرف دبي» تناقش الفرص التجارية والاستثمارية مع «تجارة براغ»
اليوم 19:24
