اتفاق على تشغيل معبر رفح اليوم

حسن الورفلي (القاهرة)

جرى اتفاق بين الأمم المتحدة والجانب الإسرائيلي على إعادة تشغيل معبر رفح البري في كلا الاتجاهين، اليوم، وذلك بعد تعليق العمل ليومين نتيجة رفض البعثة الأوروبية ممارسة مهام عملها داخل المعبر إثر اعتقال السلطات الإسرائيلية مسافراً فلسطينياً عائداً إلى قطاع غزة، بحسب ما أكده مصدر لـ«الاتحاد».

وأوضح المصدر أن الاجتماع ناقش عدة ملفات تتعلق بسير العمل على معبر رفح البري، حيث أكد وفد الأمم المتحدة على ضرورة عدم تعرض أي مسافر فلسطيني للاعتقال، خاصة وأن قوائم المسافرين سواء المغادرين أو العائدين تحصل على موافقات أمنية من الجانب الإسرائيلي.

وأشار المصدر إلى أنه خلال الاجتماع تم الاتفاق على أن أي قوائم يتم تقديمها ستشمل أفرداً لن يكونوا عرضه للاعتقال خلال السفر عبر معبر رفح البري، إذ شددت الأمم المتحدة أنها لن تشارك في أي عملية تتضمن اعتقالات.

ويعاني آلاف الجرحى والمرضى في قطاع غزة من قيود مشددة تمنعهم من السفر لتلقي العلاج، في ظل استمرار حرب والحصار الخانق الذي يفرضه الاحتلال على كافة مناحي الحياة في القطاع.

إلى ذلك، قتل أربعة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في قصف الاحتلال الإسرائيلي أمس، تجمعاً للفلسطينيين في منطقة السوارحة وسط قطاع غزة، وذلك في خرق إسرائيلي جديد لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر الماضي.