الخميس 26 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
صاروخ إيراني ينفجر في أجواء لبنان

جنود من الجيش اللبناني في قرية الخيام بجنوب لبنان (أرشيفية)
26 مارس 2026 01:45

بيروت (الاتحاد)

أعلن الجيش اللبناني، أمس، أن أجزاء الصاروخ التي سقطت أمس الأول، في أجواء البلاد، تابعة لصاروخ إيراني من نوع «قدر 110».
وقالت قيادة الجيش في بيان صحفي، إنه عقب سقوط أجزاء من صاروخ على نطاق جغرافي واسع، أجرت وحدات مختصة من الجيش عملية مسح ميداني فوري، وجمْع للأجزاء وتحليلها، وتَبَيّن بالنتيجة أنّ الصاروخ باليستي موجَّه من نوع «قدر 110»، إيراني الصنع، يبلغ طوله نحو 16 متراً ومداه نحو 2000 كلم، ويحتوي على عدة صواريخ صغيرة الحجم.
وأوضحت أن الصاروخ انفجر على علو مرتفع، ما يرجِّح أنّ هدفه خارج الأراضي اللبنانية، أمّا سبب انفجاره، فهو خلل تقني أو صاروخ اعتراضي.
وأعلنت قيادة الجيش أنه لا توجد أي منصات صواريخ اعتراضية داخل الأراضي اللبنانية. 
وكانت قد سقطت أمس الأول، أجزاء من صاروخ فوق عدد من المناطق في جبل لبنان، بينها منطقة كسروان.
وفي سياق آخر، شنّت إسرائيل غارات جديدة على جنوب لبنان وضاحية بيروت الجنوبية أمس، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.
وأفادت الوكالة عن غارات إسرائيلية وقصف مدفعي على مواقع متفرقة في جنوب لبنان.
وقالت كذلك إن «الطيران الحربي المعادي شن غارة على ضاحية بيروت الجنوبية بعدما جدّد الجيش الإسرائيلي أوامره بإخلاء أحياء عدة فيها».
وأعلن الجيش الإسرائيلي من جهته أنه استهدف «مركز قيادة في الضاحية الجنوبية تابعاً لـ(حزب الله)».
وتعرضت ضاحية بيروت الجنوبية للعديد من الضربات منذ بدء الحرب، وفرغت إلى حد كبير من سكانها الذين نزحوا ضمن نحو أكثر من مليون شخص، وفق السلطات.

