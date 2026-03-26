مقتل 28 مدنياً جراء ضربات بـ«مسيَّرات» في دارفور وكردفان بالسودان

الخرطوم (الاتحاد)

قُتل 28 مدنياً على الأقل جراء غارتين بطائرات مسيَّرة استهدفتا ولايتي شمال دارفور وشمال كردفان في السودان، وفق ما أفادت مصادر طبية.

واستهدفت إحدى الغارتين سوقاً في مدينة «سرف عمرة» بولاية شمال دارفور، ما أسفر عن مقتل 22 شخصاً، بينهم رضيع، وإصابة 17 آخرين، وفق ما ذكر عامل صحي في المستشفى المحلي.

وتسببت غارة أخرى على بعد مئات الكيلومترات شرقاً، باشتعال النيران في شاحنة كانت على طريق في شمال كردفان.

وأفاد مصدر طبي في مستشفى مدينة الرهد المحلي بوصول 6 جثث إلى المستشفى، ثلاث منها متفحمة، بالإضافة إلى 10 جرحى.

وباتت الضربات شبه اليومية بالطائرات المسيَّرة من الممارسات السائدة في الحرب الأهلية، لا سيّما في منطقة كردفان الجنوبية، حيث تودي بحياة العشرات دفعة واحدة.