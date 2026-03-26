الجمعة 27 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

مقتل 28 مدنياً جراء ضربات بـ«مسيَّرات» في دارفور وكردفان بالسودان

مخيم للنازحين في ولاية شمال كردفان - أرشيفية
27 مارس 2026 00:59

الخرطوم (الاتحاد)

«الصليب الأحمر» لـ«الاتحاد»: الأزمة السودانية تمثل تحدياً كبيراً أمام منظمات الإغاثة الدولية
قُتل 28 مدنياً على الأقل جراء غارتين بطائرات مسيَّرة استهدفتا ولايتي شمال دارفور وشمال كردفان في السودان، وفق ما أفادت مصادر طبية.
واستهدفت إحدى الغارتين سوقاً في مدينة «سرف عمرة» بولاية شمال دارفور، ما أسفر عن مقتل 22 شخصاً، بينهم رضيع، وإصابة 17 آخرين، وفق ما ذكر عامل صحي في المستشفى المحلي.
وتسببت غارة أخرى على بعد مئات الكيلومترات شرقاً، باشتعال النيران في شاحنة كانت على طريق في شمال كردفان.
وأفاد مصدر طبي في مستشفى مدينة الرهد المحلي بوصول 6 جثث إلى المستشفى، ثلاث منها متفحمة، بالإضافة إلى 10 جرحى.
وباتت الضربات شبه اليومية بالطائرات المسيَّرة من الممارسات السائدة في الحرب الأهلية، لا سيّما في منطقة كردفان الجنوبية، حيث تودي بحياة العشرات دفعة واحدة.

آخر الأخبار
جندي عراقي يقف في موقع تعرض للقصف في قاعدة الحبانية العسكرية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
السفارة الأميركية في بغداد تحذر من السفر إلى العراق
27 مارس 2026
عناصر الدفاع المدني في البحرين يعملون على إطفاء حريق في مبنى نشب جراء اعتداء إيراني غاشم (أرشيفية)
الأخبار العالمية
خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: الاعتداءات الإيرانية إرهاب يُعرّض حياة المدنيين للخطر
27 مارس 2026
مياه الأمطار تداهم خيام النازحين في خان يونس (أ ف ب)
الأخبار العالمية
غرق مئات الخيام جراء الأمطار الغزيرة في غزة
27 مارس 2026
تصاعد النيران والدخان في العاصمة الإيرانية طهران (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مقتل قائد البحرية في «الحرس الثوري»
27 مارس 2026
نازحون سودانيون فروا من مخيم زمزم بإقليم دارفور جراء المعارك (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الصليب الأحمر» لـ«الاتحاد»: الأزمة السودانية تمثل تحدياً كبيراً أمام منظمات الإغاثة الدولية
27 مارس 2026
