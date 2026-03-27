الأمم المتحدة تحذّر من "كارثة إنسانية" في لبنان

حذّرت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، من أن لبنان يواجه أزمة متفاقمة تنذر بالتحول إلى كارثة إنسانية، وذلك بعد نحو شهر من اندلاع التصعيد العسكري في المنطقة.

وأفادت المفوضية بأن أكثر من مليون شخص في هذا البلد أُجبروا على الفرار من منازلهم منذ الثاني من مارس الماضي.

وقالت كارولينا ليندهولم بيلينغ، ممثلة المفوضية في لبنان، للصحافيين في جنيف متحدثة من بيروت، "لا يزال الوضع مقلقا للغاية، وهناك خطر فعلي لوقوع كارثة إنسانية".

وسمعت انفجارات، فجر اليوم الجمعة، في الضاحية الجنوبية لبيروت، وأظهرت مشاهد مباشرة دخانا يتصاعد فوق المباني.

وأسفر القصف الإسرائيلي على لبنان، حتى الآن، عن مقتل أكثر من 1100 شخص ونزوح أكثر من مليون.