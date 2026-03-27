تداعيات كارثية لاستهداف المنشآت الطبية بالسودان

خالد عبد الرحمن (أبوظبي)

شدد خبراء ومحللون على خطورة تداعيات استهداف المنشآت الطبية من قبل القوات المسلحة السودانية، محذرين من تكرار واقعة قصف مستشفى الضعين التعليمي بولاية شرق دارفور، التي تُعد من أكثر الحوادث مأساوية، حيث أسفرت عن تدمير مبنى المستشفى وسقوط عدد كبير من الضحايا في صفوف المدنيين، بينهم أطفال، في خرق واضح لمواثيق الأمم المتحدة والقوانين الدولية.

وبحسب منظمة حقوقية سودانية، فإن مستشفى الضعين التعليمي يُعد مرفقاً صحياً أساسياً يعتمد عليه الآلاف من المدنيين في ولاية شرق دارفور والقرى والمناطق المجاورة، مما يجعل استهدافه جريمة جسيمة تضاعف معاناة السكان وتحرمهم من خدمات طبية حيوية.

وقال المحلل السياسي السوداني، محمد صابر، إن ما جرى في مدينة الضعين، الواقعة في الجزء الشرقي من إقليم دارفور، لم يكن استهدافاً لمستشفى فحسب، بل اعتداءً امتد إلى النسيج المدني نفسه، لا سيما أن القصف الذي طال المستشفى لم يتوقف أثره عند جدران المنشأة الصحية، بل امتد إلى الأحياء السكنية المحيطة، حيث تضررت ما بين 7 و 10 منازل، وسقط ضحايا بين قتيل وجريح داخل المستشفى وخارجه.

وأضاف صابر، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن المشهد في الضعين يكشف بوضوح أن الحرب لم تعد تضرب مواقع بعينها، بل باتت تطال المرافق التي تحفظ الحياة، والبيوت التي يأوي إليها المدنيون. وحين يُصاب مستشفى، وتتضرر منازل، ويسقط هذا العدد من الضحايا، فإننا لا نكون أمام حادثة معزولة، بل أمام تصعيد خطير يضرب الخدمة والإنسان والمكان في آن واحد.

وذكر المحلل السياسي السوداني أن استهداف مستشفى الضعين، مع تضرر منازل مدنيين وسقوط عشرات الضحايا، يؤكد أن الصراع انزلق إلى مرحلة أشد قسوة، لم تعد فيها المرافق الصحية والمنازل بمنأى عن دائرة النار، مشيراً إلى أن ما جرى مؤشر خطير على اتساع دائرة الاستهداف.

من جهته، أكد المحامي السوداني المتخصص في القانون الدولي وحقوق الإنسان، المعز حضرة، أن جرائم استهداف المنشآت الطبية تشير إلى تورط واضح لتنظيم الإخوان الإرهابي، موضحاً أن الجماعة مسؤولة بشكل كامل عن المرحلة الحالية، وتتحمل مسؤولية هذه النوع من الجرائم والانتهاكات الخطيرة.

وأوضح حضرة لـ«الاتحاد» أن حظر تنظيم الإخوان داخل السودان يمثل ضرورة ملحة تلبي دعوات مستمرة ظلت القوى المدنية تطالب بها منذ يونيو 1989، منوهاً بأن الجماعة متورطة في العديد من العمليات الإرهابية، التي أسفرت عن سقوط ضحايا في صفوف المدنيين.