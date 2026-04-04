العراق يغلق معبراً حدودياً مع إيران عقب غارات جوية

هدى جاسم (بغداد)



أغلق العراق معبر الشلامجة ​الحدودي الجنوبي مع إيران بعد غارات جوية على الجانب الإيراني أسفرت عن مقتل مواطن عراقي، حسبما قالت مصادر أمنية أمس.

وقال تجار ومسؤولون ⁠في شؤون الحدود: إن هذا المعبر يعد ​أحد الطرق الرئيسية لاستيراد الخضراوات وغيرها ​من ‌المواد الغذائية من إيران إلى ⁠العراق، ​محذرين من أن أي اضطراب مطول في حركة العبور قد يؤثر سريعاً على إمدادات الأسواق المحلية.

وأفادت المصادر بأن ‌خمسة عراقيين على الأقل أصيبوا بجروح ‌خطيرة في الغارات التي استهدفت منطقة استقبال المسافرين على الجانب الإيراني. وانتشلت الشرطة العراقية جثة ​الرجل ونقل المصابون إلى المستشفى، معظمهم في حالة حرجة.

وذكر حرس الحدود العراقي أنه تلقى إخطارات من مسؤولين إيرانيين تفيد باستئناف حركة الشاحنات والركاب خلال الساعات ‌القادمة، فور الانتهاء من ​أعمال الصيانة التي تُجرى على أنظمة العبور والجوازات. وبعد ساعات قليلة من الغارات قرب معبر الشلامجة، قال مسؤولون أمنيون ​ومسؤولون في ‌حرس ⁠الحدود ‌العراقي: إن السلطات أوقفت ‌مؤقتاً حركة المرور عند منفذ سفوان الحدودي مع الكويت، وذلك ⁠عقب ورود تقارير عن وقوع انفجارات على ​الجانب الكويتي. وأضاف المسؤولون أنهم شاهدوا طائرات مسيّرة تحلق في الأجواء قبل لحظات من وقوع الانفجارات.

في الأثناء، أفادت مصادر أمنية ​وأخرى في قطاع الطاقة بأن طائرتين مسيّرتين استهدفتا ⁠حقل الرميلة الشمالي النفطي الذي ​تديره شركة ​بي.بي ‌جنوب العراق أمس، ​ما أسفر عن إصابة ثلاثة عمال عراقيين. وقالت المصادر: إن الهجوم ‌وقع بعد وقت قصير ‌من استهداف طائرة مسيّرة أخرى منشآت تخزين ​تابعة لشركات نفط أجنبية غربي مدينة البصرة الساحلية.

وأوضح مهندسان عراقيان يعملان في الحقل ‌أن هجوم ​الطائرتين المسيرتين لم يؤثر على العمليات في هذا الجزء من ​حقل ‌الرميلة النفطي ⁠العملاق، ‌إذ ‌استهدفتا منشأة لتخزين المعدات. وذكرت مصادر ⁠الشهر الماضي أنه ​جرى إجلاء الموظفين الأجانب عقب غارة سابقة بطائرتين مسيّرتين على الحقل.

في غضون ذلك، أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق، أمس، مقتل أحد عناصرها في قاطع عمليات الجزيرة للحشد الشعبي إثر استهداف أميركي إسرائيلي في قضاء القائم بمحافظة الأنبار/ 500 كم أقصى غربي العراق.