الإثنين 6 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

الأردن: إيران تستهدف المملكة دون مبرر

5 ابريل 2026 02:26

عمان (وكالات) 

أعلن الجيش الأردني أمس، أن نحو 300 صاروخ وطائرة مسيّرة إيرانية استهدفت المملكة منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، مؤكداً اعتراض الغالبية العظمى منها.
وقال مدير الإعلام العسكري في القوات المسلحة العقيد مصطفى الحياري في مؤتمر صحافي: «استهدفت إيران أراضي المملكة الأردنية الهاشمية بـ 281 صاروخا وطائرة مسيّرة».
وأكد: «اعتراض 261 صاروخاً وطائرة مسيّرة وتدميرها» من قبل سلاح الجو الملكي والدفاعات الجوية الأردنية.
وأوضح أن «إيران وبعض الفصائل بالمنطقة تستهدف أراضي المملكة بشكل مباشر دون مبرر، فالأردن أعلن منذ البداية أن أراضيه وأجواءه لن تستخدم في أي هجوم عسكري على أي دولة».
ومنذ بدء الهجوم عليها، تردّ إيران بإطلاق صواريخ ومسيّرات على إسرائيل وتعتدي على دول عربية. وطالت بعض هذه الهجمات منشآت للطاقة ومواقع مدنية، في حين تشدد طهران على أنها تستهدف مصالح أميركية وقواعد تُستخدم في الحرب.
وأفادت السلطات الأردنية بأن 29 شخصاً أصيبوا جراء الهجمات منذ بدء الحرب، وغادروا جميعاً المستشفيات. وبلغت الأضرار المادية 31 مركبة و59 منزلاً ومتجراً و16 من الممتلكات العامة.

