الإثنين 6 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
إسرائيل تشن مزيدا من الغارات على لبنان

دخان يتصاعد إثر قصف على بيروت
5 ابريل 2026 19:43

شنت إسرائيل، اليوم الأحد، مزيدا من الغارات على مواقع مختلفة في لبنان منها العاصمة بيروت موقعة 11 قتيلا على الأقل، بعد يوم من إنذارها بقصف معبر حدودي.
في جنوب البلاد، أسفرت غارة على بلدة كفرحتى عن مقتل سبعة أشخاص، ستة منهم من أفراد عائلة نازحة.
ونفذت إسرائيل، حتى الرابعة عصرا اليوم، ثماني غارات على الأقل، شملت أحياء في بيروت، حيث وقعت إحدى الضربات على بعد مئة متر من مستشفى رفيق الحريري، أكبر المستشفيات الحكومية في لبنان، وفق ما أفاد مصدر طبي.
وأسفرت الضربة، وفق ما أحصت وزارة الصحة، عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل وإصابة 39 آخرين بجروح.
عند مدخل المستشفى، شاهد مراسلون صحفيون نحو 20 شخصا، بعضهم يبكي وآخرون مصابون بحالة من الهلع، فيما كانت صفارات سيارات الإسعاف تعمل على نقل مصابين.
وقال الدكتور زكريا توبة نائب مدير المستشفى إن أربعة قتلى وصلوا إلى المستشفى إضافة إلى أكثر من ثلاثين مصابا بينهم حالات هلع.
وجاءت تلك الضربة بعيد استهداف مبنى آخر قريب، عقب إنذار إسرائيلي.

المصدر: آ ف ب
إسرائيل
غارات
لبنان
«فرسان الإمارات» يشاركون في بطولة العالم لقفز الحواجز بألمانيا
تعرَّف على كواليس منح «كاف» لقب أمم أفريقيا للمغرب
ترامب يرى "فرصة جيدة" للتوصل إلى اتفاق مع إيران
قرعة كأس إنجلترا: تشيلسي يواجه ليدز.. وسيتي يلاقي ساوثهامبتون
