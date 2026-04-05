الإثنين 6 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
الأخبار العالمية

4 قتلى بغارة إسرائيلية على غزة

شاب يختبئ خلف عمود خلال غارة إسرائيلية على مدرسة في حي الزيتون بغزة (أرشيفية)
6 ابريل 2026 01:43

غزة (وكالات) 

قُتل أربعة فلسطينيين في غارة إسرائيلية استهدفت سكاناً في مدينة غزة، وفق ما أفاد الدفاع المدني في القطاع أمس. وأعلن الدفاع المدني، أن المسعفين نقلوا أربعة قتلى وعدداً من المصابين على إثر غارة جوية نفذتها طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت تجمعاً للمواطنين في حارة ساحة الشوا في حي التفاح في المدينة الواقعة بشمال القطاع المحاصر.
وأكد المدير العام لمجمع الشفاء الطبي في غزة، أن القتلى الأربعة و5 مصابين آخرين أحدهم في حالة خطيرة، وصلوا إلى المستشفى فجراً، مشيراً إلى أن الجثث كانت ممزقة ومتفحمة.
وفي الضفة الغربية، اعتقل الجيش الإسرائيلي، أمس، 13 فلسطينياً من مناطق متفرقة في سلسلة مداهمات ليلية، قبل أن يفرج عن 8 منهم بعد التحقيق، فيما أصاب مستوطنون فلسطينياً إثر الاعتداء عليه بالضرب.
أفادت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية «وفا»، بأن قوات الجيش الإسرائيلي نفذت سلسلة مداهمات ليلية شملت عدة منازل بمناطق متفرقة من الضفة، تخللها اعتقال وأعمال تخريب وعبث في المحتويات.

آخر الأخبار
علوم الدار
اليوم 13:42
الأخبار العالمية
اليوم 13:36
اقتصاد
اليوم 13:34
الرياضة
اليوم 13:30
علوم الدار
اليوم 13:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©