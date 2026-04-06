9600 أسير فلسطيني بسجون إسرائيل

أسرى فلسطينيون محررون يلوحون من داخل حافلة بعد إطلاق سراحهم (أرشيفية)
7 ابريل 2026 01:14

رام الله (الاتحاد)

أفادت مؤسسات مختصّة بشؤون الأسرى، أمس، بأن عدد المعتقلين الفلسطينيين في سجون إسرائيل بلغ أكثر من 9600 أسير، حتى بداية شهر أبريل 2026، استناداً إلى معطيات رسمية صادرة عن إدارة السجون.
وقال بيان مشترك لنادي الأسير الفلسطيني ومؤسسات مختصّة بشؤون الأسرى، إن عدد الأسرى الفلسطينيين بلغ أكثر من 9600 أسير بينهم 84 سيدة، ونحو 350 طفلاً، يُحتجزون في سجني مجدو وعوفر.
كما بلغ عدد المعتقلين الإداريين «بلا تهمة» نحو 3532 شخصاً، وهي النسبة الأعلى مقارنة بفئات الأسرى المحكومين والموقوفين، إلى جانب المصنّفين ضمن ما يُسمى بـ«المقاتلين غير الشرعيين». وفي هذا السياق، وصل عدد المعتقلين المصنّفين تحت هذا المسمى إلى 1251 معتقلاً، علماً بأن هذا الرقم لا يشمل جميع معتقلي قطاع غزة المحتجزين في المعسكرات التابعة للجيش الإسرائيلي.

