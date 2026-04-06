الأخبار العالمية

لبنان: ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 1497 قتيلاً و4639 مصاباً

مبنى متضرر جراء غارات إسرائيلية في قرية «برج رحال» جنوبي لبنان (أ ف ب)
7 ابريل 2026 01:14

بيروت (الاتحاد)

ارتفعت الحصيلة الإجمالية لضحايا الهجمات الإسرائيلية على لبنان منذ 2 مارس الماضي حتى يوم أمس، إلى 1497 قتيلاً و4639 مصاباً.
 وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة اللبنانية، في تقريره اليومي حول تطورات القصف الإسرائيلي على لبنان، أن «العدد الإجمالي للقتلى منذ 2 مارس حتى 6 أبريل ارتفع إلى 1497، كما ارتفع عدد المصابين إلى 4639».
وبلغ عدد القتلى في الساعات الـ 24 الماضية 36 قتيلاً، وعدد المصابين 209.
وأشار التقرير إلى أن «عدد القتلى الأطفال بلغ 130 طفلاً وعدد المصابين الأطفال وصل إلى 457 طفلاً».
ولفت التقرير إلى أن عدد قتلى القطاع الصحي ارتفع إلى 57، فيما ارتفع عدد الإصابات في القطاع الصحي إلى 154 مصاباً، كما بلغ عدد المستشفيات التي اضطرت إلى الإقفال نتيجة الاعتداءات والتهديد 6 مستشفيات.
واستهدفت غارة إسرائيلية أمس، ضاحية بيروت الجنوبية بعد إنذار للسكان بإخلاء أحياء منها، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي قصفه أهدافاً تابعة لـ«حزب الله».
وأظهر البثّ المباشر لوكالة «فرانس برس» تصاعد سحابة دخان عقب الغارة التي استهدفت، وفق الوكالة الوطنية للإعلام، منطقة «بئر العبد» في الضاحية الجنوبية.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه يقصف أهدافاً لـ«حزب الله» في بيروت. وسبق تنفيذ الغارة إنذار إخلاء جديد وجّهه الجيش لسكان المنطقة التي نزح العدد الأكبر من قاطنيها على وقع الغارات والإنذارات منذ تجدد الحرب بين «حزب الله» وإسرائيل قبل أكثر من شهر.
وأعلنت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي، أمس الأول، قصف محطتين تابعتين لشركة «الأمانة»، (خاضعتين لسيطرة حزب الله، وتُستخدمان كبنية تحتية اقتصادية مركزية لدعم نشاطاتها، من إجمالي 15 محطة تم استهدافها منذ بدء الحرب).

