الأربعاء 8 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

12 قتيلاً في تبادل ضربات بين روسيا وأوكرانيا

حافلة تعرضت لغارة جوية روسية بطائرة مسيَّرة على أوكرانيا (رويترز)
8 ابريل 2026 02:24

كييف (وكالات) 

قتل تسعة أشخاص بينهم طفل في هجمات روسية استهدفت مناطق أوكرانية مختلفة، وفق ما أفاد مسؤولون محليون. وجاءت الهجمات في وقت أعلنت موسكو، أن طائرة مسيَّرة أوكرانية أصابت منزلاً داخل روسيا، ما أدى إلى مقتل طفل ووالدَيه.
وأفاد مسؤول محلي أوكراني بأن القصف الروسي على مدينة خيرسون الجنوبية، التي سيطرت عليها روسيا قبل أن تستعيد أوكرانيا السيطرة عليها عام 2022، أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة آخرين. ووقع الهجوم على خيرسون بعد ساعات فقط من شَنّ هجوم بطائرة مسيَّرة روسية على حافلة ركاب في مدينة نيكوبول الواقعة على خط المواجهة، ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص، وفق ما أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي.
وتقع نيكوبول، التي كان عدد سكانها قبل الحرب نحو 100 ألف نسمة، على ضفاف نهر دنيبرو الذي يشقّ أوكرانيا ويشكّل خطّ مواجهة فعلياً في جنوب البلاد.
وخلال الليل، أدى هجوم روسي منفصل بطائرة مسيَّرة على منطقة دنيبروبتروفسك، حيث تحاول القوات الروسية التقدم، إلى مقتل طفل يبلغ 11 عاماً وإصابة خمسة آخرين بعدما اندلع حريق في منزل، وفق ما قال الحاكم.
وفي روسيا، قال الحاكم ألكسندر أفدييف: إن هجوماً بطائرة مسيَّرة أوكرانية على مبنى سكني في منطقة فلاديمير شرق موسكو، أسفر عن مقتل طفل ووالديه. 
إلى ذلك، أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أمس، أن أوكرانيا اقترحت على روسيا وقفاً متبادلاً للضربات على أهداف الطاقة. وقال زيلينسكي في كلمته المسائية: «إذا كانت روسيا مستعدة لوقف الضربات على بنيتنا التحتية للطاقة، فسوف نكون مستعدين للرد بالمثل»، مضيفاً أن الاقتراح تم نقله إلى روسيا عبر الولايات المتحدة.
وبسبب الهجمات الروسية المستهدفة على بنيتها التحتية للطاقة، تأثر ملايين الأشخاص بانقطاع طويل للكهرباء والتدفئة.
وبالمقابل، تأمل أوكرانيا من خلال استهداف صناعة النفط الروسية في إضعاف صناعة الحرب في موسكو، التي تمول إلى حد كبير من عائدات الطاقة.

صد هجوم

وفي السياق، أعلن سلاح الجو الأوكراني، في بيان عبر «تليجرام»، أمس، أن قوات الدفاع الجوي الأوكراني أسقطت 77 من أصل 110 طائرات مسيَّرة، أطلقتها روسيا خلال هجوم جوي على  شمال وجنوب وشرق أوكرانيا خلال الليل.
وقال البيان: إنه تم صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية والطائرات المسيَّرة وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.

منطقة خيرسون
روسيا
قصف روسي
فولوديمير زيلينسكي
أوكرانيا
كييف
موسكو
