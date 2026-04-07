سلسلة غارات تستهدف مواقع استراتيجية وبنى تحتية في إيران

تعرضت العاصمة الإيرانية طهران ومواقع أخرى، أمس، إلى سلسلة غارات جديدة، قبل ساعات من انتهاء المهلة التي حددها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وفي اليوم التاسع والثلاثين من الحرب على إيران، استهدفت هجمات أميركية إسرائيلية، مواقع استراتيجية وبنى تحتية في إيران، شملت جزيرة خرج وجسوراً حيوية في البلاد.

وأكد مسؤول محلي استهداف أحد جسور السكك الحديدية في إقليم زنجان، شمال غرب البلاد وقزوين وخارك، كما تعرض جسر خارج مدينة قم في شمال إيران أمس، إلى هجوم أميركي إسرائيلي.

وبالتزامن مع استهداف الجسور، تحدثت تقارير عن استهداف جزيرة خرج الإيرانية بعدة غارات.

وقال مسؤول أميركي في تصريح صحفي إن: «الجيش الأميركي نفذ غارات على أهداف عسكرية في جزيرة خرج الإيرانية». بدورها، أعلنت القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم» توجيه ضربات لأكثر من 13 ألف هدف في إيران منذ بدء عملية «الغضب الملحمي» في 28 فبراير الماضي. وذكرت «سنتكوم» في تحديث للعمليات العسكرية، أنها دمرت أو ألحقت ضرراً بأكثر من 150 سفينة إيرانية منذ بدء العمليات العسكرية.

وأوضحت أن أهداف الضربات شملت مراكز القيادة والسيطرة ومباني مقرات الحرس الثوري الإيراني ومواقع استخبارات الحرس الثوري الإيراني إضافة إلى أنظمة الدفاع الجوي ومواقع الصواريخ الباليستية.

في غضون ذلك، اعتبر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، أمس، أن «الهجوم الإسرائيلي الأميركي المشترك على إيران يدنو من مفترق استراتيجي»، متعهداً تصعيد الهجمات ضد النظام في طهران.

وقال زامير في بيان «حتى الآن، حققنا مكاسب مهمة مقارنة بالأهداف التي حددناها في بداية العملية. سنواصل العمل بعزم، وسنصعد الهجمات ضد النظام».