روسيا تندد بالهجوم الإسرائيلي على لبنان

نددت ​وزارة الخارجية الروسية بشدة، اليوم ⁠الخميس، بالهجوم ​الإسرائيلي ​على لبنان، ‌ودعت ⁠إلى ​وقف فوري لإطلاق النار.

وقالت إن ‌مثل هذه الأعمال ‌العدوانية تهدد بتقويض ​عملية التفاوض الجارية، وتنذر بتصعيد إضافي في ‌المنطقة.

وشنت إسرائيل، ​أمس الأربعاء، أعنف غاراتها ​على ‌لبنان ⁠منذ ‌اندلاع الصراع وذلك تأكيد باكستان، الوسيط في التصعيد، أن لبنان مشمولة في وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران لمدة أسبوعين.

وأكد وزير الصحة اللبناني راكان ناصر الدين ارتفاع حصيلة قتلى الهجمات الإسرائيلية، أمس، إلى 203 أشخاص وأكثر من 1000 جريح.







