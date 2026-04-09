الجمعة 10 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

مليون لاجئ سوداني في تشاد يواجهون خفضاً حاداً بالمساعدات

سودانيون في مخيم للاجئين بتشاد - أرشيفية
10 ابريل 2026 01:54

جنيف (الاتحاد)

قالت وكالتان تابعتان للأمم المتحدة، ​أمس، إن أكثر من مليون لاجئ سوداني يواجهون خفضاً حاداً في المساعدات الضرورية مثل الغذاء والماء ما لم تسد الجهات المانحة فجوة في التمويل تربو ⁠على 400 مليون دولار.
ويعيش أكثر من 1.3 مليون لاجئ سوداني ​في تشاد المجاورة، ووصل معظمهم منذ بداية الحرب الأهلية في السودان  في أبريل ⁠2023. 
وقال برنامج الأغذية العالمي والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في بيان مشترك، إن التمويل المتاح لا يكفي لمساعدة جميع اللاجئين، وتوقعت الوكالتان المزيد من التخفيضات بالمساعدات في الأشهر المقبلة ما لم يتم سد عجز قدره 428 مليون دولار.
وقالت سارة جوردون جيبسون، مديرة برنامج الأغذية العالمي في تشاد: «مع توفر أقل من نصف الموارد التي نحتاجها، ​لا يمكننا إيصال الغذاء الكافي لمن هم في أمس الحاجة إليه، سيجبرهم ذلك على اللجوء إلى وسائل تكيف قاسية، ويعرض حياتهم للخطر».
وأعلنت مفوضية اللاجئين بالفعل أنها لا تستطيع تقديم المساعدة إلا لأربعة من كل 10 لاجئين في تشاد، مما يترك كثيرين بلا مأوى، في وقت ⁠يزيد فيه عدد التلاميذ في معظم الفصول الدراسية على 100 ​طفل لكل معلم. وأضافت أن اللاجئين في إقليم «إنيدي إيست» في شمال شرق البلاد يعيشون على أقل من نصف الحد الأدنى اليومي من المياه.
وقال المجلس النرويجي للاجئين إن تشاد تشهد مستويات حادة من الجوع، مستنداً إلى مسح أظهر أن 70 بالمئة ​من عائلات اللاجئين هناك قلصت عدد الوجبات خلال الشهر ​الماضي.

