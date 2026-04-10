الأخبار العالمية

لبنان.. مقتل 13 عنصر أمن بقصف إسرائيلي على «النبطية»

أنقاض مبنى مدمر جراء قصف إسرائيلي في حي السلوم ببيروت (أ ف ب)
11 ابريل 2026 01:32

بيروت (الاتحاد)

قتل 13 عنصراً على الأقل من مكتب أمن الدولة اللبناني في أعنف هجوم تعرضت له مدينة النبطية جنوبي البلاد منذ اندلاع الحرب الحالية، بعد أن شنت القوات الإسرائيلية سلسلة غارات عنيفة سببت دماراً واسعاً، واستهدفت معظم الأحياء والشوارع في المدينة.
وقالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية إن «الغارات التي شنها الطيران الإسرائيلي مستهدفة محيط السرايا الحكومية في النبطية أدت إلى تدمير عدد من المباني ووقوع مجزرة أسفرت في حصيلة أولية عن مقتل 13 عنصراً من مكتب أمن الدولة».
وأضافت الوكالة أن فرق الإسعاف عملت على نقل المصابين إلى المستشفيات فيما تواصلت عمليات الإنقاذ ورفع الأنقاض في المناطق المستهدفة.
وشنت إسرائيل هجمات على 53 مدينة وبلدة ومنطقة في جنوب لبنان، أمس، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات.
بدوره، أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس، تفكيك أكثر من 4300 موقع لـ«حزب الله» في لبنان، منذ بدء الحرب بينهما في الثاني من مارس الماضي.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن «5 فرق تابعة للجيش الإسرائيلي تواصل تنفيذ عمليات متزامنة ومحددة الأهداف في مختلف مناطق جنوب لبنان».
وعلى صعيد آخر، أكدت وزارة الصحة اللبنانية في بيان أنه لم يحصل أي إخلاء في الساعات الأخيرة للمستشفيات المستمرة في عملها في الضاحية الجنوبية من العاصمة بيروت.
وأضاف البيان أن الوزارة أجرت الاتصالات اللازمة مع منظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر الدولي للمطالبة بعدم استهداف المستشفيات والمرافق الطبية، مؤكدةً أن الوزارة تلقت تطمينات دولية في هذا المجال.
وكان الوضع الأمني في لبنان قد شهد منذ الثاني من مارس الماضي تصعيداً خطراً مع توسع الغارات الجوية العنيفة للطيران الإسرائيلي ونزوح سكان المناطق التي طالها القصف.
سياسياً، أكد وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي، أمس، أن لبنان يعوّل على دعم الدول الصديقة في مسعاه نحو وقف القصف الإسرائيلي.
جاء ذلك اتصال هاتفي بين رجي ووزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي، وفق بيان لوزارة الخارجية اللبنانية.

لبنان
إسرائيل
لبنان وإسرائيل
الأزمة اللبنانية
أزمة لبنان
جنوب لبنان
الأمن اللبناني
قوات الأمن اللبنانية
قصف إسرائيلي
القصف الإسرائيلي
غارات إسرائيلية
الغارات الإسرائيلية
النبطية
