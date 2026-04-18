حرائق داخل منشآت نفط في روسيا إثر تعرضها للقصف

ذكر مسؤولون محليون روس، اليوم السبت، أن طائرات مسيرة قصفت منشآت نفطية في مناطق مختلفة من روسيا ما أدى إلى اندلاع حرائق.

وشبت حرائق في مدينتين صناعيتين ⁠على ضفاف نهر الفولغا، بالإضافة ​إلى ميناء على ​بحر ‌البلطيق بالقرب ⁠من سانت ​بطرسبرج مخصص لتصدير المنتجات النفطية وفي مستودع للنفط في مدينة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم.

في منطقة لينينغراد، قال الحاكم ‌المحلي ألكسندر دروزدينكو إن حريقا أُخمد في ميناء فيسوتسك، الذي يضم ​محطة تديرها شركة "لوك أويل" الروسية وتتعامل مع تصدير زيت الوقود والنفتا ووقود الديزل ‌وزيت الغاز الفراغي.

وأكد ​فياتشيسلاف فيدوريشيف حاكم منطقة سامارا، وقوع هجمات على أهداف صناعية ​في ‌مدينتي ⁠سيزران ‌ونوفوكويبيشيفسك.

ولم يذكر أسماء المنشآت، ​لكن المدينتين تضمان مصافي نفط تعرضت لضربات متكررة خلال الأزمة الحالية.

قالت السلطات الروسية إن حريقا اندلع في مستودع للنفط في مدينة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم بعد هجوم بطائرة مسيرة.

وأكد ميخائيل رازفوزاييف حاكم المدينة، عبر تطبيق "تلغرام" اليوم السبت، أن الحريق اندلع في خزان يحتوي على بقايا وقود بعد إسقاط طائرات مسيرة.

وأوضح أن الحريق لم يكن له أي تأثير على إمدادات الوقود في سيفاستوبول، مضيفا أنه لم تقع أي إصابات.

وقال إن الدفاعات الجوية أسقطت طائرتين مسيرتين أخريين في سماء المدينة.