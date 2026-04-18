بابا الفاتيكان يندد باستغلال الموارد في أفريقيا

انتقد البابا ليو الرابع عشر بابا الفاتيكان بشدة، اليوم السبت، استغلال الموارد الطبيعية في أفريقيا، منددا بأولئك الذين يعدون بالثروات لكنهم لا يوفون بوعودهم، مما يؤدي إلى المعاناة والموت.

وخلال خطاب ألقاه في أنغولا، ثالث محطات جولته الأفريقية ​التي تشمل أربع دول، دعا ليو الرابع عشر الجماهير إلى العمل من أجل مجتمع متحرر.

وعبر بابا الفاتيكان، ⁠فور وصوله ​إلى لواندا عاصمة أنغولا، عن أسفه لأن "جهات نافذة تستحوذ" على الموارد الطبيعية، في إشارة واضحة إلى الشركات الأجنبية.

وقال البابا، في كلمته أمام الرئيس الأنغولي جواو لورينسو وعدد من القادة السياسيين "لطالما اهتم أناس، وما زالوا، بأراضيكم... بغرض الاستيلاء ‌عليها".

وأضاف "كم من المعاناة وكم من الوفيات وكم من الكوارث الاجتماعية والبيئية تنجم عن منطق ‌الاستخراج هذا!".

وسبق أن ندد البابا، في تصريحات شديدة اللهجة، بالحروب وعدم المساواة خلال جولته الأفريقية التي تستغرق 10 أيام.