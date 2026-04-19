سوريا تفكك خلية خططت لإطلاق صواريخ "خارج الحدود"

أعلنت السلطات السورية، اليوم الأحد، إحباط مخطط يهدف إلى إطلاق صواريخ "خارج الحدود" بهدف "زعزعة الاستقرار في المنطقة"، متهمة خلية مرتبطة بـ"حزب الله" بالوقوف خلفه.

وأكدت وزارة الداخلية، في منشور على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، إن قواتها أحبطت "مخططا تخريبيا تقف خلفه خلية مرتبطة بحزب الله" لإطلاق صواريخ بهدف "زعزعة الاستقرار في المنطقة".

وقال مصدر في وزارة الداخلية لوكالة الأنباء الرسمية (سانا) إن الخلية "كانت تعتزم إطلاق الصواريخ خارج الحدود".

وحددت وزارة الداخلية، في بيان في وقت لاحق، أن العملية جرت في محافظة القنيطرة في جنوب سوريا.

وأوردت الداخلية، في بيان، أنها نجحت في الآونة الأخيرة في "إحباط عدد من المحاولات الهادفة إلى زعزعة الاستقرار والإضرار بالأمن العام".

وأشارت إلى أن هذه المحاولات استهدفت "مواقع حساسة، من بينها مطار المزة العسكري، إضافة إلى محاولات أخرى طالت شخصيات دينية".