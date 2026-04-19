الإثنين 20 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
الأخبار العالمية

أوكرانيا: مستعدون لأي حوار لإنهاء الحرب

عمال في موقع تعرض لهجوم صاروخي وطائرة مسيرة روسية (رويترز)
20 ابريل 2026 01:25

أنطاليا (الاتحاد)

أعلن وزير خارجية أوكرانيا أندريه سيبيها أن بلاده مستعدة للمشاركة في أي اجتماع أو حوار لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.
ولفت سيبيها في كلمة ألقاها خلال جلسة ضمن منتدى أنطاليا الدبلوماسي إلى أن روسيا هاجمت المدن الأوكرانية الخميس باستخدام 700 طائرة مسيَّرة و40 صاروخاً، متوقعاً استمرار الهجمات واسعة النطاق في المستقبل القريب.وأوضح أنهم تجاوزوا أصعب مرحلة في العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، معربين عن تقديرهم لدعم الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وأضاف الوزير أن أوكرانيا مستعدة لوقف إطلاق نار غير مشروط، لكنها لن تقبل بأي بند يمس وحدة أراضيها.
وأعلنت السلطات الأوكرانية، أمس، مقتل فتى يبلغ من العمر 16 عاماً خلال ليلة أخرى من الهجمات الجوية العنيفة، أطلقت روسيا خلالها ما مجموعه 236 طائرة مسيرة. وقال حاكم منطقة تشيرنيهيف شمال العاصمة كييف، دميترو بريشتشينسكي، عبر «تليجرام»، إن الفتى لقي حتفه جراء إحدى الهجمات، فيما أصيب أربعة أشخاص آخرين.
وأضاف أن الهجمات أسفرت عن تضرر سبعة منازل خاصة، ثلاثة منها احترقت بالكامل، بالإضافة إلى مبنى إداري ومدرسة وسيارتين.

2360 مسيرة
من جانبها، أعلنت سلطات الدفاع الجوي الأوكرانية اعتراض معظم الطائرات المسيرة الروسية البالغ عددها 236 طائرة، لكنها أشارت إلى وقوع هجمات على 18 موقعاً، من بينها هجوم على مدينة خيرسون جنوبي البلاد. 
بدوره، أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أمس، عبر «تليجرام»، أن روسيا شنت هجمات على أوكرانيا باستخدام نحو 2360 طائرة مسيرة هجومية، وأكثر من 1320 قنبلة جوية موجهة، ونحو 60 صاروخاً خلال أسبوع واحد.
في المقابل، أعلنت السلطات ⁠المحلية الروسية، أمس، ​أنه ‌تسنى ⁠إخماد ​حريق اندلع في ميناء ‌توابسي الروسي المطل ‌على البحر ​الأسود، وذلك بعد أيام من ‌اندلاعه عقب ​هجوم كبير شنته ​أوكرانيا ‌بطائرات ⁠مسيرة ‌في ‌16 ⁠أبريل.

آخر الأخبار
"شرطة أبوظبي" تحث على الالتزام بإشارة "قف" الخاصة بالحافلات المدرسية
علوم الدار
اليوم 12:45
الأخبار العالمية
20 ابريل 2026
نقطة تفتيش قرب فندق سيرينا في باكستان استعداداً للمحادثات (رويترز)
الأخبار العالمية
20 ابريل 2026
سودانيون أمام مبنى مدمر في العاصمة الخرطوم (أ ف ب)
الأخبار العالمية
20 ابريل 2026
أفراد من قوة «اليونيفيل» يستقلون مركبات مدرعة في جنوب لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
20 ابريل 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©