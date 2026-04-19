عدد اليوم
إسرائيل تهدد بـ «كامل قوتها» بلبنان إن تعرّض جنودها لتهديد

جنود الجيش الإسرائيلي على الحدود مع جنوب لبنان (أرشيفية)
20 ابريل 2026 01:24

القدس (وكالات)

هدد وزير الدفاع يسرائيل كاتس، أمس، بأن إسرائيل ستستخدم «كامل قوتها» في لبنان رغم الهدنة، إذا تعرّض جنودها للتهديد، مكرراً أنها ستدمّر المنازل التي تتهم «حزب الله» باستخدامها في القرى الحدودية.
وقال كاتس، خلال مراسم في مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة: «أوعزت ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى الجيش الإسرائيلي لاستخدام كامل القوة سواء على الأرض أو من الجو، حتى خلال الهدنة، من أجل حماية جنودنا في لبنان من أي تهديد».
كذلك أوعز للجيش «بإزالة المنازل في القرى القريبة من الحدود التي كانت، من جميع النواحي، تُستخدم كنقاط تمركز تابعة لحزب الله، وهددت المجتمعات الإسرائيلية».
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن السبت مقتل أحد جنوده في جنوب لبنان عندما دخل مبنى مفخخاً.
وتوعد كاتس مراراً بهدم المنازل على امتداد القرى الحدودية، مع تأكيد إسرائيل أنها تريد إقامة «منطقة آمنة» في جنوب لبنان.
وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بأن الجيش الإسرائيلي نفذ مجدداً عمليات هدم السبت في مدينة بنت جبيل في جنوب لبنان، حيث بقيت قواته في ظل وقف إطلاق النار مع «حزب الله».
وقال كاتس أمس، إن «الهدف الشامل للحملة في لبنان هو نزع سلاح حزب الله وإزالة التهديد عن بلدات الشمال، من خلال مزيج من الإجراءات العسكرية والدبلوماسية».
وتابع «إذا استمرت الحكومة اللبنانية في عدم الوفاء بالتزاماتها، فإن الجيش الإسرائيلي سيواصل ذلك عبر العمليات العسكرية».

ثلاث مناطق

في غضون ذلك، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس، بأن إسرائيل قسمت الجزء الذي تسيطر عليه من جنوب لبنان إلى ثلاث مناطق، بعد اتفاق وقف إطلاق النار بينها وبين الحكومة اللبنانية.
وذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية أن ما يسمى بالخط الأحمر يشير إلى الصف الأول من القرى التي تقع بشكل مباشر على الحدود الإسرائيلية اللبنانية.
وأضافت أن معظم المباني هناك قد تم تدميرها بالفعل، ولم يعد هناك أي عناصر من «حزب الله»، وفي بعض المواقع، اتخذت القوات البرية الإسرائيلية مواقع ثابتة.

