تحرير ركاب حافلة مختطفين في نيجيريا

أكد هايسينث آليا حاكم ولاية بينو في وسط نيجيريا، اليوم الأحد، أن كل الركاب الذين اختطفوا، الأربعاء، من حافلة في الولاية قد أُنقذوا.

كانت الشرطة المحلية أشارت، في وقت سابق، إلى أن 14 شخصا اختطفوا، في حين ذكر حاكم الولاية، اليوم، أن العدد بلغ 15.

وقالت الشرطة، في وقت سابق، إنها ألقت القبض على سبعة مشتبه فيهم.

وتصاعدت هجمات الخطف خلال الأشهر الأخيرة، وخصوصا في النصف الشمالي من نيجيريا. وتُنفَّذ هذه الهجمات على أيدي جماعات إرهابية إضافة إلى عصابات إجرامية تُعرف باسم "قطاع الطرق"، سعيا للحصول على أموال فدية.

وتقع ولاية بينو في منطقة تشهد توترات منتظمة بين رعاة ومزارعين، وذلك على خلفية النزاع حول الأراضي والموارد الطبيعية.