الأخبار العالمية

خبراء يفجرون قنبلة من الحرب العالمية الثانية قرب باريس

خبراء يعملون لتحييد قنبلة من الحرب العالمية الثانية في ضاحية كولومب بالقرب من باريس.
20 ابريل 2026 10:31

نفذ خبراء متفجرات تفجيرا تحت الأرض لقنبلة من الحرب العالمية الثانية بالقرب من باريس، بعد أن قامت السلطات بإجلاء أكثر من ألف ساكن. 
وقام نحو 800 شرطي بتطويق الموقع في ضاحية كولومب الشمالية الغربية، حيث تم اكتشاف القنبلة للمرة الأولى في 10 أبريل. 
وسمع مراسل فرانس برس دوي التفجير عند الساعة 3.20 مساء بالتوقيت المحلي، في حين أكد مسؤولون تنفيذ التفجير في حفرة بعمق مترين. 
وصدر الأمر بالتفجير بعد فشل الخبراء في محاولة إزالة صاعق القنبلة التي يزيد طولها عن متر واحد باستثناء قسم الذيل. وأظهرت لقطات شظايا معدنية صدئة في قاع حفرة. 
وفي وقت مبكر الأحد، طُلب قبل التفجير من السكان في دائرة شعاعها 450 مترا الانتقال إلى مراكز استقبال محلية. 
كما أغلقت بعض الطرق المحلية أمام حركة المرور ووسائل النقل العام. 
ولا تزال ذخائر الحرب العالمية الثانية غير المنفجرة منتشرة في جميع أنحاء أوروبا، وخاصة في ألمانيا حيث يتم اكتشاف القنابل بانتظام في مواقع البناء، رغم مرور 80 عاما على انتهاء الحرب. 
وفي عام 2025، أدى اكتشاف قنبلة تزن 500 كيلوغرام إلى إغلاق محطة قطار غار دو نورد في باريس، أكثر محطات السكك الحديدية ازدحاما في فرنسا.

