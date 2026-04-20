إسرائيل تغلق معبر رفح «بشكل مفاجئ»

غزة (الاتحاد)



قالت هيئة فلسطينية في قطاع غزة، إن إسرائيل أغلقت معبر رفح البري جنوبي القطاع بشكل كامل اعتباراً من أمس الاثنين، ما أدى إلى توقف عمليات إجلاء المرضى والجرحى للعلاج في الخارج.

وأفادت هيئة المعابر والحدود الفلسطينية، في بيان مقتضب، بأن حركة إجلاء المرضى ستتوقف الاثنين نتيجة إغلاق الاحتلال الإسرائيلي معبر رفح، من دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن أسباب الإغلاق أو مدته.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق من الجانب الإسرائيلي حول إعلان الإغلاق، في وقت يفتح فيه المعبر منذ فترة بشكل محدود ووفق قيود مشددة.

وبحسب تصريحات إذاعية سابقة للمتحدث باسم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، رائد النمس، فقد تمكن نحو 700 مريض فقط من مغادرة غزة منذ إعادة فتح المعبر، في حين لا يزال أكثر من 18 ألف مريض وجريح على قوائم انتظار الإجلاء الطبي.