السفارة الأميركية في بغداد: ميليشيات إرهابية عراقية متحالفة مع إيران تخطط لهجمات ضد أميركيين

هدى جاسم (بغداد)



قالت سفارة الولايات المتحدة الأميركية لدى العراق، أمس، إن ميليشيات إرهابية عراقية متحالفة مع إيران تخطط لهجمات إضافية ضد أميركيين وأهداف مرتبطة بالولايات المتحدة في جميع أنحاء العراق بما في ذلك إقليم كردستان العراق.

وذكرت السفارة في بيان «إن بعض الجهات المرتبطة بالحكومة العراقية لا تزال توفر بشكل فعال غطاء سياسياً ومالياً وعملياتياً لهذه الميليشيات الإرهابية» من دون أن يذكر البيان من هي تلك الجهات.

وحذرت السفارة الرعايا الأميركيين الذين يفكرون في السفر جواً عبر العراق من المخاطر المستمرة للصواريخ والطائرات المسيَّرة والقذائف في المجال الجوي العراقي.

وسبق للسفارة أن أصدرت أكثر من مرة تحذيرات لرعاياها في العراق من احتمال تعرضهم لهجمات أو للخطف على خلفية الحرب الأميركية - الإسرائيلية ضد إيران، مطالبةً الجميع بمغادرة العراق.