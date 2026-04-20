الثلاثاء 21 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

السفارة الأميركية في بغداد: ميليشيات إرهابية عراقية متحالفة مع إيران تخطط لهجمات ضد أميركيين

مقر السفارة الأميركية في بغداد (أرشيفية)
21 ابريل 2026 01:43

هدى جاسم (بغداد)

قالت سفارة الولايات المتحدة الأميركية لدى العراق، أمس، إن ميليشيات إرهابية عراقية متحالفة مع إيران تخطط لهجمات إضافية ضد أميركيين وأهداف مرتبطة بالولايات المتحدة في جميع أنحاء العراق بما في ذلك إقليم كردستان العراق.
وذكرت السفارة في بيان «إن بعض الجهات المرتبطة بالحكومة العراقية لا تزال توفر بشكل فعال غطاء سياسياً ومالياً وعملياتياً لهذه الميليشيات الإرهابية» من دون أن يذكر البيان من هي تلك الجهات.
وحذرت السفارة الرعايا الأميركيين الذين يفكرون في السفر جواً عبر العراق من المخاطر المستمرة للصواريخ والطائرات المسيَّرة والقذائف في المجال الجوي العراقي.
وسبق للسفارة أن أصدرت أكثر من مرة تحذيرات لرعاياها في العراق من احتمال تعرضهم لهجمات أو للخطف على خلفية الحرب الأميركية - الإسرائيلية ضد إيران، مطالبةً الجميع بمغادرة العراق.

الولايات المتحدة
أميركا
العراق
بغداد
إيران
كردستان العراق
الإرهاب
الصواريخ الباليستية
الطائرات المسيرة
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©