الثلاثاء 21 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

جرحى في زلزال اليابان القوي

لوحة إعلانات إلكترونية تحذر من الزلزال بعد ضرب شمال اليابان بمحافظة مياغي
21 ابريل 2026 09:54

أسفر الزلزال الذي ضرب اليابان الاثنين عن إصابة ستة أشخاص بجروح ولم يسفر عن سقوط قتلى ولا عن أضرار كبيرة، بحسب ما أعلنت السلطات الثلاثاء.
وهز اليابان الاثنين زلزال شديد بقوة 7.7 درجات مركزه في المحيط الهادئ أدى إلى نشوء موجة مد بحري (تسونامي) بارتفاع ثمانين سنتيمترا.
وأدى الزلزال لاهتزاز المباني الكبيرة في العاصمة طوكيو، على بعد مئات الكيلومترات من مركزه.
وقالت وكالة إدارة الكوارث إن ستة أشخاص أصيبوا، من بينهم اثنان إصابتهم خطرة.
ولم يُبلغ عن اشتعال حرائق أو وقوع أضرار في منشآت مهمة.
وتقع اليابان على أربع صفائح تكتونية رئيسية على طول الطرف الغربي لـ"حزام النار" وهي من بين بلدان العالم ذات النشاط الزلزالي الأعلى.
ويشهد هذا البلد المؤلف من مجموعة جزر والبالغ عدد سكانه نحو 125 مليون نسمة، نحو 1500 هزّة سنويا. وبينما يعد الجزء الأكبر منها خفيفا، فإن الأضرار الناجمة عنها تتباين بحسب مواقعها وعمقها.

المصدر: وكالات
زلزال
اليابان
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©