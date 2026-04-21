حريق يلتهم 142 مأوى للنازحين بشمال دارفور

نازحة سودانية في مخيم للنازحين شمال دارفور (أرشيفية)
22 ابريل 2026 02:21

الخرطوم (الاتحاد)

أعلنت منظمة الهجرة الدولية، أمس، اندلاع حريق في مخيم نازحين بولاية شمال دارفور غربي السودان، مما تسبب في تدمير 105 مآوٍ كلياً، وتضرر 37 جزئياً، وأجبر عشرات الأسر على النزوح مجدداً.
وأوضحت المنظمة، في بيان لها، أن الحريق اندلع في «مخيم العمدة للنازحين» ببلدة طويلة في ولاية شمال دارفور.
وأشار البيان إلى أن الحريق أدى إلى نزوح 142 أسرة، من دون تفاصيل إن كان أسفر عن ضحايا، ولا الأسباب التي أدت إلى اندلاعه، لافتاً إلى نقل الأسر المتضررة إلى أماكن مفتوحة داخل المنطقة نفسها، وأن فرق رصد النزوح تراقب التطورات عن قرب.
ويُعدّ الحادث الثاني من نوعه خلال أسبوع في مخيمات النزوح بدارفور، حيث اندلع حريق في 14 أبريل الجاري بمخيم للنازحين ببلدة قريضة بولاية جنوب دارفور، وتسبب في تدمير وتضرر 454 مأوى جزئياً أو كلياً، ونزوح مئات الأسر.
وتكررت مثل هذه الحوادث في مخيمات النازحين في الآونة الأخيرة، وبحسب المنسقية العامة للنازحين واللاجئين بالسودان، فإن أسباب انتشار الحرائق في المخيمات تعود إلى ضيق الطرق وكثافة المساكن، مما يؤدي إلى أضرار جسيمة وخسائر في الممتلكات.

