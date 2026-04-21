الأخبار العالمية

تواصل الإدانات العربية للمخطط الإرهابي ضد أمن واستقرار الإمارات

22 ابريل 2026 02:21

عواصم (الاتحاد، وكالات)

تواصلت الإدانات العربية للمخطط الإرهابي والتخريبي ضد الأمن والاستقرار في دولة الإمارات، وسط إشادة باليقظة العالية والكفاءة الاحترافية التي أظهرتها الأجهزة الأمنية والتي تمكنت من إحباط هذه المخططات والكشف عنها وضبط عناصرها.
وأعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها للمخطط الإرهابي الذي كان يستهدف المساس بالوحدة الوطنية والاستقرار في دولة الإمارات، وأشادت بكفاءة الأجهزة الأمنية الإماراتية ويقظتها في تفكيك التنظيم الإرهابي، والقبض على عناصره، وإحباط مخططاته الإجرامية.
 وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان: «تؤكد المملكة تضامنها الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وتأييدها للإجراءات التي تتخذها لتحقيق الأمن والاستقرار ومحاربة التطرف والإرهاب بأشكالهما كافة».
بدورها، أعربت سلطنة عُمان عن إدانتها واستنكارها لأيِّ أعمال أو مخططات تستهدف أمن واستقرار دولة الإمارات، أو التدخل في شؤونها الداخلية، معربة عن تضامنها الدائم معها في ما تتخذه من إجراءات لصون أراضيها، وحفظ أمنها، وسلامة مجتمعها.
وجدّدت سلطنة عُمان، موقفها الثابت في رفض كافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب، أو التحريض عليها، أياً كانت دوافعها ومبرراتها.
 في غضون ذلك، أعرب معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات لأي أعمال أو مخططات آثمة تستهدف أمن واستقرار دولة الإمارات العربية المتحدة.
 وأشاد معاليه، باليقظة العالية والكفاءة الاحترافية التي أظهرتها الأجهزة الأمنية في دولة الإمارات، والتي تمكنت بكل اقتدار من إحباط هذه المخططات الإرهابية والكشف عنها وضبط عناصرها.

