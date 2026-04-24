الجمعة 24 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

تقرير: 266 مليون شخص عانوا من الجوع في 2025

طفل ينتظر للحصول على وجبة طعام
24 ابريل 2026 18:30

قالت الشبكة العالمية لمكافحة الأزمات الغذائية إن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع في العالم سجل مستوى مرتفع بشكل كبير في عام 2025.
وأعلنت الشبكة أن 266 مليون شخص في 47 دولة تعرضوا العام الماضي لمخاطر انعدام الأمن الغذائي الحاد، طبقا لأحدث تقرير عالمي للشبكة حول الأزمات الغذائية نشر اليوم الجمعة.

وأظهر التقرير أن عشر دول تضررت بشكل غير متناسب.

وبشكل عام، تضاعف انعدام الأمن الغذائي الحاد بشكل عام خلال السنوات العشر الماضية، مع بقاء حجم الجوع مرتفعا بشكل مثير للقلق.

وبالنظر إلى العام الحالي، ترسم الشبكة أيضا صورة قاتمة. وقالت إن الصراعات المستمرة وتغير المناخ وعدم اليقين الاقتصادي العالمي من المرجح أن تبقي الوضع في العديد من البلدان عند مستوى حرج أو حتى تزيده سوءا.

المصدر: د ب أ
تقرير دولي
الجوع
انعدام الأمن الغذائي
الغذاء
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©