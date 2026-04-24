بابا الفاتيكان يندد بقتل المحتجين بإيران

روما (وكالات)

ندد بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر، بشدة، بقتل المحتجين في إيران، وذلك خلال مؤتمر صحفي شامل أدلى به على متن الطائرة البابوية في طريق عودته من جولة في أفريقيا.

وحث البابا ليو الرابع عشر، الولايات المتحدة وإيران على العودة إلى طاولة المفاوضات لإنهاء الحرب.

ودعا البابا إلى «ثقافة سلام» جديدة تحل محل اللجوء إلى العنف كلما نشأت الصراعات.

وقال إن «السؤال ليس ما إذا كان ينبغي تغيير النظام في إيران أم لا بل السؤال ينبغي أن يتمحور حول كيفية تعزيز القيم التي نؤمن بها من دون التسبب في وفاة هذا العدد الكبير للغاية من الأبرياء».

ورداً على سؤال بشأن ما إذا كان يدين عمليات الإعدام الأخيرة في إيران، قال ليو إنه «يدين جميع الأفعال الظالمة».