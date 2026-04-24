17 قتيلاً بهجوم إرهابي في نيجيريا

أبوجا (وكالات)

قتل مسلحون 17 شخصاً على الأقل في إحدى مدن شمال شرق نيجيريا وهم يجمعون الحطب في البرية، بحسب ما أفاد شهود ومجموعة محلية تنشط في قتال الجماعات الإرهابية.

وتتعرض مدينة غوزا في ولاية بورنو لتهديد الإرهابيين المتحصنين في الجبال المُحيطة، رغم انتشار الجيش فيها منذ استعادتها من تنظيم «بوكو حرام» عام 2015.

وقال بالا حميد، العضو في جماعة محلية تُقاتل الإرهابيين، إنه عثر على 20 جثة.

وقال عيسى بوكار، وهو أحد السكان، إن اثنين من إخوته وشقيقة زوجته الصغرى قُتلوا. وأضاف «كل ما أعرفه هو أنني سمعت إطلاق نار بينما كنا في طريقنا لتنظيف حقولنا وجمع الحطب». وتأتي هذه الهجمات في وقت أعلنت فيه القوات النيجيرية تنفيذ عدة عمليات ناجحة خلال الأيام الماضية.

وفي الأشهر الأخيرة، كثّف تنظيم «بوكو حرام» وتنظيم «داعش» الهجمات في المنطقة، مستهدفين قواعد عسكرية وقرى، ما أدى إلى سقوط العديد من الضحايا المدنيين والعسكريين.