الأخبار العالمية

«اليونيفيل»: وفاة جندي متأثراً بجروح أصيب بها الشهر الماضي

إحدى دوريات قوة «اليونيفيل» في جنوب لبنان - أرشيفية
25 ابريل 2026 01:26

بيروت (الاتحاد)

أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل»، أمس، وفاة جندي تابع لها متأثراً بإصابته بجروح خطرة لحقت به إثر انفجار مقذوف وقع في قاعدة يعمل بها جنوبي البلاد في شهر مارس الماضي.
وطالبت «اليونيفيل» في بيان، جميع الأطراف بالوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وضمان سلامة وأمن أفراد الأمم المتحدة وممتلكاتها في جميع الأوقات.
واعتبرت أن «الهجمات المتعمدة على قوات حفظ السلام تُعَدُّ انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني ولقرار مجلس الأمن الدولي 1701، وأنها قد ترقى إلى جرائم حرب». 
وكان انفجار مقذوف في موقع تابع لـ«اليونيفيل» بالقرب من بلدة «عدشيت القصير» في 29 مارس، أدى إلى إصابة العريف ريكو براموديا الذي أعلنت وفاته أمس، بالإضافة إلى مقتل جندي آخر.

