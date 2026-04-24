أميركا تجمّد عملات رقمية مرتبطة بالنظام الإيراني

واشنطن (وكالات)

أعلنت الإدارة الأميركية، تجميد نحو 344 مليون دولار من العملات الرقمية، قالت إنها مرتبطة بإيران، في خطوة تهدف إلى تشديد الضغوط الاقتصادية على طهران.

وقال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، إن «السلطات تفرض عقوبات على محافظ رقمية متعددة مرتبطة بإيران»، مؤكداً أن واشنطن ستواصل ملاحقة ما وصفه بـ«الشبكات المالية التي يحاول النظام الإيراني استخدامها خارج البلاد».

وفي السياق، أعلنت شركة «Tether» التي تعمل في مجال العملات الرقمية أنها ساعدت الحكومة الأميركية في تجميد هذه الأصول، بعد تلقي معلومات من جهات أميركية بشأن أنشطة يشتبه بارتباطها بأعمال غير قانونية.

ونقلت شبكة « سي إن إن» عن مسؤول أميركي أن «التحقيقات أظهرت روابط مادية بين هذه الأموال والنظام الإيراني، بما في ذلك تعاملات مع منصات تداول داخل إيران وتحويلات مرتبطة بمحافظ يعتقد أنها على صلة بالبنك المركزي الإيراني».