واشنطن: مستعدون لحسم المواجهة مع إيران عسكرياً

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إن قيام إيران بزرع ألغام في مضيق هرمز سيكون «خطأً جسيماً» وسيؤثر عليهم بشكل مباشر لسنوات طويلة.

وأضاف ترامب في تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض، أن «زرع إيران للألغام البحرية في هرمز سيحرمها من جني الأموال لسنوات طويلة»، مؤكداً أنها «حماقة قد تكلفها الكثير».

وتابع: «القيام بإلقاء الألغام والقيام بكل تلك الحماقات سيجعل جني الأموال يستغرق وقتاً أطول بالنسبة لهم لأن تلك الألغام ستؤثر عليهم أكثر بكثير مما ستؤثر علينا نحن».

وقال ترامب: «لا نمتلك دليلاً قاطعاً على أنهم يفعلون ذلك إلا أننا نرجح هذا الاحتمال، وإن كانوا يفعلونه حقاً فهو تصرف بالغ الحماقة».

وأكد أن الحصار الأميركي على الموانئ الإيرانية له تداعيات تدميرية على الاقتصاد الإيراني، مشدداً على أن بلاده «تحكم سيطرتها بصورة تامة على إغلاق المضيق ولا أحد على الإطلاق يستطيع اختراقه».

وأضاف: «لقد دمرنا 75% من الأهداف داخل إيران وقضينا على جيشهم في أقل من 6 أسابيع»، مؤكداً أنه لن يتردد في إنهاء الأمر عسكرياً والقضاء على ما تبقى من 25% من الأهداف إذا لم يقبلوا التوصل إلى اتفاق.

وتابع: «نسعى لعقد اتفاق مع إيران لكن لا نعلم من يتولى زمام القيادة هناك، هم يريدون اتفاقاً ولكنهم في فوضى شاملة»، مشيراً إلى أنه قدم لهم فرصة لإنهاء تلك الفوضى والتوصل إلى اتفاق.

وأشار إلى فاعلية الحصار الأميركي في خنق الاقتصاد الإيراني وتعطيل تجارته البحرية عبر الحصار على موانئها، مؤكداً مجدداً أنه لن يرفع الحصار دون التوصل إلى اتفاق شامل.

ورفض ترامب تقديم جدول زمني للمهلة التي قدمها لإيران إلا أنه أكد أنها «ستكون قصيرة» ولن تكون إلى ما لا نهاية.

وأشار إلى أنه لا يتعرض لأي ضغط بسبب العامل الزمني، قائلاً: «نحن لا نتعرض لأي ضغط، إيران هي من تتضرر من الوقت بسبب امتلاء خزانات النفط لديها ولا تستطيع بيعه أو نقله بسبب الحصار الأميركي مما سيضطرهم إلى إغلاق الآبار وإحداث تلف كبير في مخزوناتها النفطية».

وفي السياق، هدد وزير الحرب الأميركي، بيت هيغسيث، أمس، بمصادرة المزيد من ناقلات النفط الإيرانية خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن طهران لديها «فرصة جيدة» للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة.

وقال هيغسيث في مؤتمر صحفي عقده في مقر وزارة الحرب «البنتاغون» إنه «لا شيء الآن يدخل إيران أو يخرج منها»، وإن بلاده أحكمت سيطرتها على مضيق هرمز.

وأشار إلى أن البحرية الأميركية تمكنت حتى الآن من إعادة 34 سفينة من مضيق هرمز، مشدداً على أن الولايات المتحدة تمتلك الكثير من الموارد لتنفيذ ذلك.

واعتبر أن «الوقت ليس في صالح إيران»، وأن بلاده ليست تحت ضغط أو في عجلة للتوصل إلى اتفاق مع طهران، مشيراً إلى أن الحصار الأميركي عليها يتسع إلى «نطاق عالمي».

وحول تقارير أكدت زرع إيران ألغاماً جديدة في المضيق، قال وزير الحرب الأميركي «إذا كانت هناك محاولات لزرع المزيد من الألغام في مضيق هرمز فهذا يمثل انتهاكاً لوقف إطلاق النار»، معرباً عن ترحيبه بجهود أوروبية جادة للتحرك بشأن أمن الملاحة في المضيق.

وقال: «إن الحرس الثوري الإيراني يتصرف كقراصنة وإرهابيين»، متوعداً باستخدام القوة وتدمير أي قوارب إيرانية تزرع الألغام في مضيق هرمز. وشدد هيغسيث مجدداً على أن بلاده لن تسمح لإيران بالحصول على السلاح النووي.

وفي سياق آخر، قالت المتحدثة باسم البيت ​الأبيض، كارولاين ليفيت، أمس، إن ستيف ​ويتكوف، مبعوث ​الرئيس الأميركي ‌دونالد ترامب ⁠الخاص، ​وجاريد كوشنر، صهر الرئيس، سيتوجهان إلى باكستان اليوم ‌ لإجراء محادثات مع ‌إيران.

وأضافت ليفيت «سيكون الجميع على ​أهبة الاستعداد للتوجه إلى باكستان إذا لزم الأمر، لكن ستيف وجاريد سيتوجهان أولاً إلى هناك ​لرفع تقرير إلى الرئيس ونائب الرئيس وبقية أعضاء ​الفريق».

ومن المتوقع ⁠أن يصل وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، ⁠إلى العاصمة الباكستانية إسلام ​آباد أيضاً لبحث مقترحات تتعلق باستئناف محادثات السلام مع الولايات المتحدة.