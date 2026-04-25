السبت 25 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
البحرين تستنكر بشدة الهجوم الذي استهدف مواقع حدودية في دولة الكويت

البحرين تستنكر بشدة الهجوم الذي استهدف مواقع حدودية في دولة الكويت
25 ابريل 2026 15:50

أعربت مملكة البحرين عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الآثم الذي استهدف موقعين من المراكز الحدودية البرية الشمالية في دولة الكويت باستخدام طائرتين مسيرتين مفخختين قادمتين من العراق باعتباره تهديداً خطيراً للأمن والاستقرار الإقليمي وانتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي.

 

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان بثته وكالة الأنباء البحرينية اليوم، تضامن المملكة الكامل مع دولة الكويت الشقيقة ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وصون سيادتها وسلامة أراضيها.

وشددت على ضرورة اتخاذ العراق الإجراءات الفورية والحاسمة لمحاسبة جميع المتورطين في هذه الأعمال العدوانية وضمان عدم تكرارها وأهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي للتصدي لهذه التهديدات الإرهابية بما يحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة.

 

 

المصدر: وام
تعرّف على الفرق الأكثر فوزاً في ملعب ويمبلي الجديد
تعرّف على الفرق الأكثر فوزاً في ملعب ويمبلي الجديد
«الإحصائي الخليجي»: 413 ألف ممرض وممرضة في دول «التعاون» ونمو سنوي بـ 4.6%
استمرار غياب ماركينيوس وفيتينيا عن سان جرمان
قطر تدين بشدة استهداف موقعين من المراكز الحدودية لدولة الكويت
قطر تدين بشدة استهداف موقعين من المراكز الحدودية لدولة الكويت
