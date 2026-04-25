الجيش المالي يخوض معارك لصد هجمات إرهابية

قال الجيش المالي، اليوم السبت، إنه خاض معارك ضد "جماعات إرهابية" شنّت هجمات في أنحاء البلاد الواقعة في الساحل الصحراوي الأفريقي، والتي تخوض منذ أكثر من عقد نزاعا مع تنظيمات إرهابية.

وأكد الجيش، في بيان، أن "جماعات إرهابية مسلحة، لم يتم تحديد هويتها بعد، استهدفت عدة نقاط وثكنات في العاصمة باماكو وداخل مالي فجر اليوم، 25 أبريل 2026".

وأوضح ​الجيش ​المالي ⁠أن الوضع ‌تحت السيطرة ‌عقب تلك الهجمات في باماكو ​ومدن ​أخرى ‌في ⁠أنحاء ‌البلاد.

وإلى الآن، لم تعلن أيّ جهة مسؤوليتها عن الهجمات، علما أن جماعات إرهابية حاولت العام الماضي شلّ العاصمة عبر قطع إمدادات الوقود عنها.

وأبلغ شهود عن وقوع اشتباكات في باماكو ومدينتي غاو وكيدال في الشمال ومدينة سيفاري في وسط البلاد. كما سُمع إطلاق نار كثيف في كاتي في ضواحي باماكو، حيث يقع مقرّ إقامة الرئيس أسيمي غويتا.

ونشر سكان من كاتي صورا لمنازلهم المدمرة على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما قال أحدهم "نحن محاصرون في كاتي".

ومع تحليق مروحيات في أجواء باماكو، لاسيما قرب مطارها الدولي، أفاد مراسل فرانس برس بأن شوارع العاصمة بدت خالية وسط إطلاق نار متقطّع.