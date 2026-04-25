السبت 25 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
قصف رابع أكبر مدينة في روسيا بطائرة مسيرة

25 ابريل 2026 16:57

ذكر دينيس باسلر حاكم منطقة سفيردلوفسك، اليوم السبت، أن طائرة مسيرة هاجمت يكاترينبورج، رابع أكبر مدينة في روسيا، في أول هجوم من نوعه ⁠منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية في فبراير 2022.
وأكد باسلر، على ​تطبيق "تلغرام"، عدم سقوط قتلى، ​مضيفا ‌أن بعض الأشخاص تعرضوا ⁠لإصابات ​طفيفة وأن امرأة نقلت إلى المستشفى.
وقال "أُجلي سكان المبنى المتضرر.. بدأت جميع خدمات الطوارئ العمل على الفور".
وظهر ‌في مقطع مصور، نشر على منصة ‌"إكس"، تصاعد الدخان من أعلى مبنى حديث مرتفع، وتحطم ​عدد من النوافذ.
ولم يصدر أي تعليق من أوكرانيا حتى الآن.
تقع يكاترينبورج، التي يبلغ عدد سكانها 1.5 مليون نسمة، في جبال الأورال الروسية بمنطقة سفيردلوفسك. وتبعد ‌المدينة أكثر من ‌1900 كيلومتر عن العاصمة الأوكرانية كييف.

المصدر: رويترز
روسيا
الأورال
قصف
طائرة مسيرة
