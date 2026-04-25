حريق ضخم يقضي على مساحة كبيرة في غابات النمسا

أعلنت فرق الإطفاء في النمسا، اليوم السبت، أن رجال مكافحة الحرائق في جنوب البلاد، يواصلون معركة شرسة للسيطرة على حريق غابات كبير اندلع أمس الأول الخميس، حيث امتدت النيران إلى مساحة تعادل نحو 150 ملعب كرة قدم.

وما زالت أسباب اندلاع الحريق قرب قرية "ماريا لوجاو" على الحدود مع إيطاليا غير معروفة.

وأوضحت غرفة عمليات مكافحة الحرائق في بلدة "هيرماجور" المجاورة أن الرياح والأجواء الجافة ساهمت في تغذية النيران، التي امتدت حتى الآن على مساحة 110 هكتارات.

وأشارت الغرفة إلى أن الحريق لا يشكل خطراً مباشراً على السكان أو الممتلكات في الوقت الراهن، ولكن عمليات الإطفاء تواجه صعوبات كبيرة.

وبحسب رجال الإطفاء، نُشرت مروحيات لمكافحة النيران في المناطق الوعرة شديدة الانحدار.

وفي إجراء احترازي، أغلق طريق رئيسي قريب أمام حركة المرور.