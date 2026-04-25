ماكرون: هدفنا إعادة فتح كاملة لمضيق هرمز

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، أنه يركز على الجهود المبذولة لإعادة فتح مضيق هرمز، وذلك بعد يوم من ​تحذير الرئيس التنفيذي لشركة "توتال إنرجيز" من حدوث نقص عالمي في الطاقة.

وقال ماكرون، في ⁠مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في العاصمة أثينا، إن ​القلق الناجم عن الضبابية الجيوسياسية يمكن أن يؤدي ​في ‌حد ذاته إلى نقص في ⁠الطاقة.

وأضاف "هدفنا ​يكمن في تحقيق إعادة فتح كاملة للمضيق خلال الأيام والأسابيع المقبلة بما يتماشى مع القانون الدولي ويضمن حرية الملاحة دون دفع رسوم من أجل العبور.. حينها، يمكن ‌أن تعود الأمور تدريجيا إلى طبيعتها".

وأعلنت أكثر من 12 دولة استعدادها ⁠للانضمام إلى مهمة دولية بقيادة فرنسا وبريطانيا لتأمين حركة ​الملاحة في المضيق عندما تسمح الظروف بذلك.

وقال ماكرون "كلنا في نفس القارب، وهو ليس قاربا اخترناه، إن جاز التعبير. نحن ضحايا ​الجغرافيا السياسية وهذه الحرب التي اندلعت قبل عدة أشهر".

وتعطلت حركة الملاحة عبر المضيق، وهو أيضا مسار رئيسي لنقل السلع ومنها الأسمدة والأدوية.