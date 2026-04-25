ترامب يلغي زيارة مبعوثين للتفاوض مع إيران

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
25 ابريل 2026 20:14

​ذكرت شبكة "فوكس ⁠نيوز" التلفزيونية، ​اليوم السبت، ​أن ‌الرئيس ⁠الأميركي ​دونالد ترامب ألغى زيارة ‌إلى ‌باكستان لكل ​من المبعوثين جاريد كوشنر وستيف ‌ويتكوف لإجراء محادثات مباشرة مع ​إيران.
ونقلت القناة التلفزيونية عن الرئيس قوله في مكالمة هاتفية "لقد أخبرت فريقي، منذ فترة، أنهم كانوا يستعدون للمغادرة، وقلت لهم: لا، لن تقوموا برحلة طيران مدتها 18 ساعة للذهاب إلى هناك".
وأضاف "لدينا كل الأوراق. يمكنهم (الإيرانيون) الاتصال بنا في أي وقت يريدون، لكنكم لن تقوموا برحلات طيران مدتها 18 ساعة أخرى للجلوس والتحدث عن لا شيء".
وقال ترامب إن إلغاء زيارة المبعوثين إلى باكستان لا تعني استئناف الحرب مع إيران.

آخر الأخبار
«الفارق 6 نقاط».. سان جيرمان يبتعد بصدارة الدوري الفرنسي
«الفارق 6 نقاط».. سان جيرمان يبتعد بصدارة الدوري الفرنسي
الأهلي السعودي يحتفظ بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة
حاكم أم القيوين يحضر أفراح المزروعي والحنطوبي
سيتي يتأهل إلى نهائي كأس إنجلترا
أرسنال يكسب نيوكاسل ويستعيد صدارة الدوري الإنجليزي
