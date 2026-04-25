بوركينا فاسو تعتزم تجنيد 100 ألف مدني بالجيش

أبيدجان (وكالات)



أعلن وزير الحرب في بوركينا فاسو أمس، أن بلاده ستجند 100 ألف مدني بحلول نهاية عام 2026 لتعزيز قواتها الاحتياطية ودعم الجيش في حربه ضد الجماعات الإرهابية. وأكد الوزير أيضاً أنه سيتم تدريب جميع المواطنين في سن القتال واستدعائهم عند الحاجة.

وتشهد بوركينا فاسو أعمال عنف تشنها جماعات إرهابية مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش حصدت آلاف الأرواح منذ أكثر من عقد.

وقال وزير الحرب والدفاع الوطني الجنرال سيليستين سيمبوريه «في سياق ثورة شعبية تقدمية تدعو إلى الدفاع الوطني، سيتم تدريب جميع المواطنين في سن القتال، القادرين على الدفاع عن الوطن أو المشاركة في أي أزمة إنسانية أو غيرها، واستدعاؤهم إلى قوات الاحتياط عند الحاجة». وأعلن عقب اجتماع لمجلس الوزراء عُقد في بوبو ديولاسو ثاني أكبر مدن البلاد أنه «سيتم تجنيد وتدريب 100 ألف جندي احتياطي بحلول نهاية عام 2026».