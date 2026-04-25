الأحد 26 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
الأخبار العالمية

بوركينا فاسو تعتزم تجنيد 100 ألف مدني بالجيش

جنود من بوركينا فاسو يقفون على مركبة مدرعة (أرشيفية)
26 ابريل 2026 01:57

أبيدجان (وكالات) 

أعلن وزير الحرب في بوركينا فاسو أمس، أن بلاده ستجند 100 ألف مدني بحلول نهاية عام 2026 لتعزيز قواتها الاحتياطية ودعم الجيش في حربه ضد الجماعات الإرهابية. وأكد الوزير أيضاً أنه سيتم تدريب جميع المواطنين في سن القتال واستدعائهم عند الحاجة.
وتشهد بوركينا فاسو أعمال عنف تشنها جماعات إرهابية مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش حصدت آلاف الأرواح منذ أكثر من عقد.
وقال وزير الحرب والدفاع الوطني الجنرال سيليستين سيمبوريه «في سياق ثورة شعبية تقدمية تدعو إلى الدفاع الوطني، سيتم تدريب جميع المواطنين في سن القتال، القادرين على الدفاع عن الوطن أو المشاركة في أي أزمة إنسانية أو غيرها، واستدعاؤهم إلى قوات الاحتياط عند الحاجة». وأعلن عقب اجتماع لمجلس الوزراء عُقد في بوبو ديولاسو ثاني أكبر مدن البلاد أنه «سيتم تجنيد وتدريب 100 ألف جندي احتياطي بحلول نهاية عام 2026».

القاعدة
بوركينا فاسو
داعش
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©