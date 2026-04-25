قتلى ومصابون بهجوم روسي كبير على أوكرانيا

كييف (وكالات)



أدى هجوم كبير شنته روسيا على أوكرانيا خلال الليل إلى ​مقتل سبعة أشخاص وإصابة العشرات، إذ أطلقت موسكو أكثر من 660 من الطائرات المسيرة والصواريخ في وابل من القصف استهدف مدينة دنيبرو جنوب شرق ⁠أوكرانيا وعدداً من المناطق الأخرى. وانهار جزء كبير من مبنى سكني في ​دنيبرو بعد أن لحقت به أضرار خلال الهجوم. وقال حاكم ​المنطقة، ‌إنه جرى انتشال أربع جثث ⁠من تحت الأنقاض.

وأفادت ​السلطات بتعرض الموقع لهجوم آخر خلال النهار، بينما كان رجال الإنقاذ يؤدون عملهم هناك، مشيرة إلى أنه أسفر عن مقتل شخص وإصابة سبعة آخرين.

وتشن روسيا هجمات بعشرات الطائرات المسيرة كل ‌ليلة على أوكرانيا، تتخللها من حين لآخر هجمات واسعة النطاق ‌تستخدم فيها مئات الطائرات المسيرة وعشرات الصواريخ. وشوهدت أعمدة كثيفة من الدخان صباح أمس، بينما حذرت وسائل إعلام محلية سكان المدينة من تلوث ​الهواء.

وقالت رئيسة الوزراء الأوكرانية يوليا سفيريدينكو «تواصل روسيا ​استهداف البنية التحتية الحيوية والمباني السكنية في بلادنا». وذكر حاكم منطقة تشيرنيهيف أن هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة تسببت في مقتل شخصين وإصابة سبعة آخرين في المنطقة الواقعة بشمال أوكرانيا.